Ez a jászberényi srác olyan ütős drámát írt, hogy az ünnepi könyvhéten is bemutatják

Mindig nagy örömmel tölt el bennünket, ha tehetséges helybéli fiatalokat mutathatunk be. Minden bizonnyal sokan egyetértenek, ha azt mondjuk, jó látni, megismerni őket, hiszen ők a jövő, akikre büszkék lehetünk. Ezúttal a hobbi-író Túri Olivért faggattuk, akinek első komoly drámája helyet kapott a szolnoki Ünnepi Könyvhét programjai között.

A jászberényi srác hétköznapjaiból sem hiányzik a kreativitás, a Magiszter Fényes Adolf Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma padjait koptatja. Bár a művészeti osztályban, ahová Olivér jár, a rajz, szobrászat, grafika a fő vonal, fut mellette egy állandó dráma szakkör, amin a suliból bárki részt vehet.

Ide jár Oli is, még hét másik diáktársával együtt, a szakkört vezető tanár úrral kiegészülve ők adják majd elő a könyvhéten Olivér drámáját. Arról pedig már ő maga mesélt, hogyan jutott el idáig a történet, amibe legutóbb belefogott.

– Hobbi szinten szoktam írogatni novellákat, slam-eket, meg ami eszembe jut. Mindenfélébe belekezdtem már amúgy, de ez a dráma az első olyan írásom, ami komolyabb és be is fejeztem. Úgy indult az egész, hogy még félkész állapotában megmutattam a dráma szakkörös tanárunknak, neki tetszett, és mivel amúgy is szeretett volna a csoporttal egy közös darabot év végén előadni, így mondta, hogy lehetne ez az. A könyvhetes szereplést pedig Cserfalvi Katának is köszönhetem – aki a Verseghy Ferenc Könyvtár Ifjúsági részlegét vezeti –, ő ajánlotta be a drámát.

Természetesen a darabról is kérdeztük Olit, és bár nagyon titokzatos volt, vagyis úgy néz ki, igazi meglepetés lesz majd az előadás, néhány részletet azért sikerült kiderítenünk.

– Ez egy szerkezetileg egyszerűbb dráma, az alap konfliktus sem bonyolult, inkább arra törekszünk, hogy a kivitelezés legyen minél érdekesebb és ez nyújtson izgalmasabb nézői élményt majd. A háttérről pedig elöljáróban annyit, hogy maga a színpad sem hétköznapi, kicsit variáltunk a dolgon, úgyhogy kíváncsiak is vagyunk, hogy milyen lesz majd a fogadtatás.

– A könyvhetes bemutató hogyan zajlik majd?

– Az első napon lesz az előadás, ha minden igaz. A helyszínben még nem vagyok biztos, bár a legvalószínűbb, hogy a Kossuth téren leszünk. Szerettünk volna a könyvtárban megtartani az előadást a hangtechnika miatt főleg, viszont mivel alapvetően a rendezvény a Kossuth téren lesz, ha szép az idő, akkor mi is. De nagyon kedvesek a szervezők, mindent biztosítanak, ami csak kellhet.

– Apropó könyvhét. Miket olvasol?

– Inkább külföldi és régebbi műveket, klasszikusokat. A kortárs nem igazán az én világom, bár ott is vannak jók, az egyik kedvencem például Janne Teller, de többnyire klasszikusokat olvasok. Moliére nagy kedvencem, de kedvelem Oscar Wilde-ot és Orwell-t is. Amúgy az írásomon is látszik, hogy inkább a klasszikus vonalon mozgok. Nem tudok mai beszédstílusban vagy akár szlengben írni például, minden írásom régiesebb. Sőt már a történetekben az alaphelyzet is a múltban, vagy valamilyen párhuzamos világban játszódik, ami ehhez alkalmazkodik.

Olit arról is kérdeztük, hogy mikor jut ideje a suli mellett írni, ötletelni és egyáltalán honnan jön az ihlet?

– Hát hétköznap olyan sok szabadidőm nincs, mikor hazaérek, pihenek, tanulok. Kollégista vagyok, a kolis lét is hozzájárul ahhoz, hogy írogatok. Otthon nem biztos, hogy olyan gyakran belefognék, a koliban viszont esténként, lámpaoltás után gyakran előfordul. Ez a darab is év közben készült el, esténként írtam. Egyébként általában akkor jut eszembe valami, ha unatkozom, de amúgy is szeretek mindenféle történeten gondolkodni. Ez tényleg amolyan hobbi. De olyan is volt már, hogy rajzoltam egy szereplőt és ahhoz találtam ki egy történetet.

– És a jövőre nézve mi a terv? Szeretnél komolyabban foglalkozni az írással, vagy megmarad hobbi szinten?

– Tervezem, hogy megpróbálkozom a felvételivel a Színművészetire. Az alkalmasságin szeretném magam kipróbálni, hogy sikerülne-e, de továbbmenni nem feltétlenül akarok. Az a gond ezzel, hogy nem nagyon, vagy nehezen lehet elhelyezkedni vele. Viszont van egy hétköznapibb tervem, az építészmérnök szak érdekel még a BME-n, vagy pedig az újságírás, a kommunikáció és médiatudomány. De az írást biztos nem hagyom abba, mert nagyon szeretem.

Reméljük, sokszor hallunk még Olivérről, az Ünnepi Könyvhéten debütáló drámáját pedig kíváncsian várjuk! Már nem is kell addig olyan sokat aludni, június 7-től 11-ig minden a könyvekről szól majd Szolnokon.

