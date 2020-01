Felajánlja a színház az előadás bevételét Ádám Attilának

A Szigligeti Színház sem maradt ki a szolnoki Ádám Attila gyógyulásáért indított összefogásból.

A teátrum decemberben hirdette meg bérletszünetes előadását, melynek jegybevételét a beteg kisfiú kezelésére ajánlották fel. A Szent Péter esernyője jótékonysági előadását vasárnap 19 órától láthatja a segíteni vágyó közönség.

– Mi is meghallottuk a hangot, reagáltunk a felhívásra. Színházunk is egyfajta családként működik, melyben az a szokás, hogy ahol szükség van a segítségre, ott próbálunk segíteni házon belül és házon kívül is. Most a város, mint egy nagy család fogta meg egymás kezét, hogy segítsen, és ebből az összefogásból mi sem maradhattunk ki – mondta Barabás Botond színész, a darab főszereplője.

A jótékonysági előadásra még vásárolhatóak jegyek, valamint a színház jegyirodájában és az előadás alatt, az Aba-Novák Agórában kitett gyűjtőpontokon keresztül is lehet adakozni a beteg kisfiú gyógyulásáért. A most ötéves Ádám Attila öt hónaposan vérmérgezést kapott és olyan súlyos állapotba került, hogy nyolc percre leállt a szíve, újra kellett éleszteni. Emiatt értelemben, mozgásban elmaradt társaitól, naponta többször kap epilepsziás rohamot.

Magyarországon nem tudnak rajta segíteni, Németországban kaphatna speciális kezelést, de az több mint tízmillió forintba kerül. A városban óriási mértékű összefogás indult Ádám Attiláért, különböző szervezetek, csoportok, klubok, magánszemélyek és ismert emberek segítettek már. Emellett Szolnokon több helyen állítottak fel kupakgyűjtő szíveket is, és saját közösségi oldalán keresztül is lehet adományozni gyógyulásáért.