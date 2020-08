Felkészült az évadra a szolnoki színház, már árulják a bérleteket

A szolnoki Szigligeti Színház felkészült a következő évadra, öt bemutatót és több bérleten kívüli előadást is terveznek az Aba-Novák Agórában, emellett a Szín-Mű-Hely is várja majd a nézőket.

– Évek óta van színházbérletünk, minden esztendőben megújítjuk, ahogy most is. Elégedett vagyok az előadásokkal, szerintem változatosak a darabok, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót, és a színészek is nagyon jók – mondta el véleményét a Szigligeti Színházról a jegyiroda előtt az egyik állandó néző. Dr. Katóné Kosik Ágnes azt is hozzátette, bár most nagyon jó helyük van az Aba-Novák Agórában, mégis nagyon várják, hogy visszamehessenek a színház épületébe.

Az, hogy a társulat egyelőre marad a kulturális központban, láthatóan nem tántorította el a közönséget. Már az első nap hosszú sorok álltak a jegyiroda előtt, három és fél millió forint értékben vásároltak bérleteket.

– Ez nagyon nagy reményre ad okot, és bizonyítja, hogy a közönség mennyire szereti a színházát – reagált a hírre Balázs Péter, a színház ügyvezető igazgatója.

Azt is elmondta, bár a teátrum készen áll a következő évadra, a koronavírus-járvány hazai alakulása könnyen felülírhatja az elképzeléseiket.

– Pillanatnyilag minden hely elfoglalható a színházban, ám ha erősödik a járvány, akkor egymástól akár kétszéknyire, vagy maszkot viselve engedjük be a nézőket. Vagyis megtesszük az óvintézkedéseket, amennyiben azokra szükség lesz. Természetesen szeretnénk ezt elkerülni, és bízunk benne, hogy a terveink szerint alakul az évad – tette hozzá a direktor.

Augusztus 24-én a Kaviár és lencse című vígjáték próbájával, majd bemutatójával kezdődik az évad, a darabot Málnay Levente rendezi. Ezután a Kőműves Kelemen című rockopera következik, melyet Szabó Magda Régimódi története követ. Az Egy csók és más semmi bemutatója után az évadot a Déryné ifjasszony című darab zárja.

– Most már tényleg abban bízunk, hogy a közönség – ahogy azt eddig is tette – megfogadja a tanácsokat és betartja az egészségügyi óvintézkedéseket. Jelenleg alig-alig van megbetegedés, ezt kellene fenntartanunk ahhoz, hogy az évad sikeresen elinduljon – fejezte ki reményét Balázs Péter igazgató.