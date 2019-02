Fiatalok százait vonzotta a megyei könyvtárba az idei SzolnoCon

Hol találkozhat egymással Anasztázia orosz nagyhercegnő, Asterix, a gall, Hermione a Harry Potterből és Barbossa kapitány, a Karib-tenger kalózaiból? Hát a SzolnoConon! A sci-fi, a fantasy, a japán rajzfilmek és képregények szerelmeseinek, valamint az úgynevezett cosplay és a videójáték-rajongóknak megtartott rendezvényre sokan jelmezbe, vagyis pontosabban cosplaybe öltözve érkeztek.

Kígyózó sor fogadta a bejáratnál a Verseghy Ferenc Könyvtárba érkezőket szombaton délelőtt. Aki pedig bejutott az épületbe, szokatlan módon biztonsági őrökkel találta szemben magát.

A SzolnoCont egy évvel ezelőtt rendezték meg először a megyeszékhelyen, a budapesti MondoCon mintájára. Akkor még csak egy zárt körű találkozót tartottak, az idei azonban ennél sokkal nagyobb szabásúra sikeredett. Az egész napos rendezvény több mint ötszáz érdeklődött vonzott. Nemcsak a megyéből, de az ország egész területéről érkeztek fiatalok, például Tatabányáról, Debrecenből, Budapestről és Zalaegerszegről is.

A teaszertartástól a kalligráfiáig

Bármerre jártunk a könyvtár épületében, mindenhol színes parókákat, furcsa szereléseket, különféle fegyvereket láttunk, és igen könnyen összefuthattunk Leia hercegnővel, valamelyik Star Trek-sze­replővel vagy más ismert karakterekkel is. A belső udvaron pedig a vikingek vívtak egymással ádáz küzdelmet.

Mindeközben a gyermekkönyvtárban a Budapestről érkezett Holló Viktória a japán kultúra varázslatos világába kalauzolta el az érdeklődőket. Bemutatta a teaszertartást és a kimonókról is mesélt, amit a vállalkozó szelleműek fel is próbálhattak. Mint megtudtuk, Viktória mintegy harminc kimonó büszke tulajdonosa. Még gimnazista korában határozta el, hogy megtanulja a japán nyelvet, és ahogy egyre jobban elmerült benne, kapcsolatba került a kultúra különféle elemeivel is.

Például a kyokushin karatéval, a kalligráfiával, a japán néptánccal és a teaszertartással. Mint mondta, ez utóbbi olyan, mint a nyelv, sosem állíthatjuk azt, hogy teljesen megtanultuk. A tea elkészítésének menetét és a mozdulatsorokat azonban alapszinten egy hónap alatt el lehet sajátítani.

– Volt olyan, hogy az ismerőseim megkérdezték, mit tanultam az aznapi órán, én pedig mondtam, hogy kendőt hajtogatni. Erre csodálkozva visszakérdeztek, hogy „Másfél órán keresztül?”, én meg mondtam, hogy hát igen… – idézte fel nevetve Viktória.

– Jelenleg egyébként a kimonó, a teaszertartás és a japán néptánc a fő vonal, amit próbálok szinten tartani és fejleszteni. Már több mint öt éve előadásokat is tartok ezekben a témakörökben, például a különféle MondoCon rendezvényeken és japán napokon.

Nemzetközileg elismert zsűritagok döntöttek

Míg egyesek érdeklődve hallgatták és elbűvölten nézték a teaszertartást, mások a szomszédos teremben japán írásjeleket próbáltak papírra vetni, vagy a táncpadon mutatták meg tudásukat.

Az ifjúsági részlegbe bekukkantva főleg elmélyülten gondolkodó arcokat láthattunk, itt zajlottak ugyanis a különféle témája kvízpróbák. Az első és második emeleti bazárban számtalan árus kínálta portékáját. Emellett kiállítások, manga rajzverseny és a fiatalok körében igen kedvelt just dance várta az érdeklődőket. A gamer sarokban pedig a videójátékok kedvelői is találhattak maguknak elfoglaltságot.

A nap legjobban várt programja azonban a cosplay verseny volt Ladoniczki Dani szolnoki rádiós vezetésével. A rangos zsűrit két szolnoki cosplay versenyző, Majoros Tünde Zsuzsanna és Peredi Péter alkotta, kiegészülve Koltai Csabával, a nemzetközileg is elismert cosplay versenyzővel, aki Budapestről érkezett a zsűribe.

Majoros Tünde Zsuzsanna 2013-ban, első ilyen versenyéről közönségdíjjal térhetett haza, pár hónappal később technikai díjat nyert, 2016-ban pedig original díjat. Emellett számtalan jelölés birtokosa. Koltai Csaba 2016 óta cosplayezik versenyszerűen, négy első hely és hat különdíj tulajdonosa. Nemzetközi versenyeken is indult, ahol a második, illetve a harmadik helyet szerezte meg, de ő lett az év cosplayere verseny nyertese is. Peredi Péter 2005 óta űzi ezt a tevékenységet, inkább csak a maga kedvéért, de kiegészítőket és bőrtárgyakat is készít.

Mint megtudtuk, a cosplay a kosztüm szóból származik és a leglényegesebb eleme, hogy a cosplaynak, ami tulajdonképpen a jelmez, saját készítésűnek kell lennie. A zsűrinek is ez volt a legfontosabb szempont a díjazottak kiválasztásában.

A megvalósítás mellett a saját ötlet is fontos

– Azt szeretjük a legjobban, ha a versenyző száz százalékig saját maga készíti a jelmezét. Ezekbe egyébként általában rengeteg időt, pénzt és energiát ölnek bele – árulta el Majoros Tünde. – Természetesen nem baj, ha mástól is kapnak segítséget a megvalósításhoz, de azt is díjazzuk, ha ezt becsületesen be is vallja. Ezenkívül azt is figyelembe vesszük, hogy mennyire saját az ötlet és mennyire kreatív a megoldás.

A versenyzőknek be is kellett mutatniuk a választott karaktert a színpadon, mint egy divatbemutatón. A nagyobb rendezvényeken ezt is értékeli a zsűri, ezt a versenyt azonban kicsit lazábbra vették, és inkább farsangi hangulatban telt. A zsűri több díjat is kiosztott, de az első helyezettnek járó nyereményt az Anasztáziát megformáló Pirity Renáta vihette haza, a zsűri kedvence pedig Fazekas Gina lett, vagyis Asterix.

Kilencszáz érdeklődő néhány napon belül – Az intézményünkbe látogató fiatalok kérték, hogy nem lehetne-e nagyobb az idei rendezvény, ezért kibővítettük és nyilvánossá tettük – mondta hírportálunknak Czakóné Gacov Katalin, a Verseghy Ferenc Könyvtár igazgatója. – Mi sem gondoltuk azonban, hogy ekkora érdeklődés övezi majd. Amikor megjelent a Facebookon az esemény még decemberben, néhány napon belül kilencszázra ugrott az érdeklődők száma. Akkor határoztuk el, hogy bevezetjük a regisztrációt, ugyanis a könyvtár épülete egyszerre csak hatszáz embert tud befogadni, hiszen a biztonságra is gondolnunk kell. – Ezért volt szükség az őrök alkalmazására is. Ez a program egyébként számunkra is újdonság volt, hiszen nagyon más, mint például egy Könyves Vasárnap. A hagyományos rendezvényeinktől is távol áll, de az is rendhagyónak számított, hogy nem egymást követték a programok, hanem egyszerre több helyszínen egész nap zajlottak – fejtette ki az intézményvezető, majd hozzátette, hogy ugyanúgy, mint tavaly, idén is az anime kör vezetője, Nagy Rita fogta össze a szervezést a fiatalok részéről, és az önkormányzat is támogatta a rendezvényt anyagilag.

A rendezvényre sokan látványos öltözékben érkeztek

Fotók: Fodor Orsolya