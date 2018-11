Gáláztak az ovisok Karcagon

A Déryné Kulturális Központban tartotta Ovi-Gáláját a Madarász Imre Egyesített Óvoda szombaton.

A gálán megjelenteket Kovács Szilvia alpolgármester köszöntötte, aki az óvónői hivatás szépségeiről és nehézségeiről is beszélt. Megköszönte az önkormányzat nevében is azt a rengeteg törődést, amivel gondoskodnak a város legkisebbjeiről és azt, hogy szabad idejük jó részében is óvodásaikkal foglalkoznak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Gulyás Ferencné intézményvezető és Farkas Adrienn, a „Gyermekünk mosolya – Egészséges Gyermekekért Alapítvány” elnöke az óvodai közösség támogatásáért emlékplakettet – melyet Vargáné Györfi Erzsébet szobrász és férje készített – adott át Bojtiné Péntek Ildikónak, a Szíkfolt klub vezetőjének és Bene Sándor emeritus nagykunkapitánynak, a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület elnökének. Ezt követően a kilenc óvoda zenés- táncos műsorát tekinthették meg a szülők, nagyszülők.