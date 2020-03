Használják korunk divatos csatornáit a szolnoki múzeum munkatársai

Hogyan dolgoznak a régészek, néprajzosok, történészek, múzeumpedagógusok? A kérdésekhez tartozó válaszokat szeretnék közel hozni a felső tagozatos és középiskolás fiatalokhoz a Damjanich János Múzeum munkatársai.

Zárt ajtók mögött című programjukat iskolákba viszik, mert meggyőződésük, hogy ez az első lépés, hogy megismertessék a fiatalokkal a múzeumok ma már koránt sem olyan zárt világát.

– Az ötlet még 2017-ben merült föl, amikor a Mozaik Múzeumtúra Roadshow Szolnokra látogatott. Ekkor „Kérdezd a muzeológust! címmel múzeum munkatársainak egy része ellátogatott az egy helyi iskolába, ahol diákok múzeumi munkával kapcsolatos kérdéseire régész, történész, néprajzkutató, restaurátor válaszolt, illetve mesélt hivatása szépségeiről, illetve árnyoldalairól – kezdi mesélni Barláné Kulánda Krisztina múzeumpedagógus.

– 2018-ban kisfilmeket kezdtünk forgatni a múzeum munkatársairól és lassanként összeállt a Zárt ajtók mögött iskolai vándorkiállításunk koncepciója. Elég régóta meg akartuk mutatni, hogy mi zajlik egy múzeumban. Hogyan dolgoznak a munkatársak, régészek, néprajzosok, történészek, múzeumpedagógusok. Hiszen hónapról hónapra van mindig valami érdekesség a múzeummal kapcsolatban a hírekben. Dédelgetett elképzelésünk kimenni az iskolákba, vagyis kivinni a múzeumot a sulikba – avat be az előzményekbe Krisztina.

Hosszú folyamat volt, hiszen évekbe került, míg a többi elfoglaltságuk mellett kitalálták a filmeket, megvalósult a kiállítás és sikerült az ötleteket, egésszé, összefüggő projekté összekapcsolni. Múlt év decemberben azonban minden összeállt, elkészült a vándorkiállítás, mely az úgynevezett flexiframe technikai rendszernek köszönhetően gyorsan szétszedhető és összerakható. Így hát azon melegében elvitték az utazó kiállítást a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskolába, de erről már Méri Tibor gyűjteménykezelő beszélt, aki a kiállítás anyagát állította össze.

– Egy hétre berendeztük a kiállítás posztereit az iskola egyik folyosóján. Azon kívül, hogy a gyerekek bármikor megnézhették a tablókat, rendhagyó órákat tartottunk minden felsős osztálynak. Múzeumtörténetet és a megyei múzeumokat mutatjuk be. Gazdag archív és új fotóanyaggal és rövid, de tömör leírásokkal próbáljuk a gyerekeknek nem csak befogadhatóvá tenni, de érdekessé is. A következő téma a múzeumi szakterületeket járja körbe. Belemegyünk, hogyan kutatnak, hogyan dolgoznak fel anyagokat kollégáink, hogy a végén megoszthassák, publikálhassák eredményeiket. Egyáltalán, hogy kerülhetnek be tárgyak a múzeumba, és hogy lesz belőlük műtárgy?

– A program aktivitást is erősít, különféle módszerekkel bevonjuk a gyerekeket. A visszajelzések pozitívak, Reméljük hosszú távon, akár a pályaválasztást is segíthetik az átadott információk. Rövidebb távon pedig azt reméljük, hogy otthonosan mozogjanak a gyerekek a múzeumi témákban és kedvük legyen bejönni hozzánk – fejtette ki Méri Tibor.

– Már öt kisfilmünk is nyilvános a múzeumi szakterületekről – említette meg Krisztina. Amennyiben pedig kedvet kaptak iskolák a programhoz, örömmel várják a jelentkezésüket.