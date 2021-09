Híres Faust-illusztrációkkal várják a művészetkedvelőket Szolnokon

Karátson Gábornak, a 2015-ben elhunyt Kossuth­-, József Attila- és Munkácsy Mihály-díjas magyar írónak, festőnek, filozófusnak és művészetpedagógusnak a világirodalom egyik legkiemelkedőbb alkotásához készült illusztrációiból nyílt kiállítás a Szolnoki Művésztelep – Kert galériában. A tárlat a művésztelep és a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. működtette Karátson Gábor Archívum és Kutatóműhely együttműködésével valósulhatott meg.

Az archívum nemcsak Karátson Gábor életművének megőrzésére, hanem kutatására és közkinccsé tételére is jött létre, ennek szellemében született az a szolnoki kiállítás, melyet több hasonló is követ majd a közeljövőben.

Karátson életművének nem véletlenül kiemelkedő része a Faust illusztrálása, mivel közel állt hozzá annak mély filozófiai tartalma.

Szolnokon most a mű 1980-as, az Európa Kiadónál megjelent kiadásához készült hatvannégy akvarell és a művészről készült fotók mellett a témához kötődő ceruzarajzok is megszemlélhetőek,

melyek a kiállítás kurátora, Bellák Gábor szavai szerint a színes Faust mellett teljesen egyedülállóak a művészettörténet klasszikus, fekete-fehér Faust-illusztrációinak sorában is. A kiállítás a hatvannégy képen kívül elsőként mutatja be Karátson 1969-ben, szintén a Fausthoz készült tizenhárom linómetszetét is.

Fotó: Mészáros János

Tardy-Molnár Anna, a MANK Nonprofit Kft. ügyvezetője Karátson Gábor munkásságára utalva emlékeztetett, hogy Karátson „bármilyen műfajhoz, bármely megszólalási módhoz is fordult, megkérdőjelezhetetlenül jelentőset alkotott. Életműve, a létrehozott művei, az alkotási folyamatot jellemző művészetfilozófiai megközelítései és fáradhatatlan közéleti tevékenysége mind-mind olyan értéket hordoznak, melyeket külön-külön, de önnön komplexitásukban is meg kell ismernie a következő generáció tagjainak.” A kiállítást október 10-éig tekinthetik meg az érdeklődők Szolnokon.

Johann Georg Faust személyét egyébként számos talány övezi. A történelmi alak feltehetően azonos azzal a középkori német asztrológussal, csillagásszal, alkimistával, aki a Heidelbergi Egyetemen tanult, s egy emléktábla tanúsága szerint élete egy részét a magyar diákok által is előszeretettel látogatott másik egyetemi városban, Wittenbergben élte le. Életében többek között azzal is vádolták, hogy az ördöggel cimborál, ez a motívum a vele foglakozó irodalmi alkotásokban is rendre felbukkan.

Titokzatos alakját először egy népszerű népkönyv örökítette meg, melyből mások mellett Goethe is merítette művének témáját.

A pokol leigázásáról szóló írását magyarra is lefordították, ahogy a róla szóló művek is számos kiadást értek meg nálunk. Liszt Ferenc szimfóniát szentelt személyének, melynek bemutatóját személyesen vezényelte Weimarban.

A Faust-könyvek gondolati gazdagságukkal, filozófiai mélységükkel és művészi tökéletességükkel messze túlnőttek modelljükön, s a világirodalom legnagyobb alkotásai közé tartoznak. A lét egyetemes, nagy kérdéseire keresik a választ: Mi a célja az emberi életnek? Mit kell tennünk, hogy kibontakoztassuk egyéniségünket? Faust alakja nálunk is olyan ismert és népszerű volt, hogy a Debreceni kollégium 1786-ban elhunyt, nagy tudású, legendás professzorát, Hatvani Istvánt magyar Faustként emlegették kortársai.