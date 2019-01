Iskolája nagykövete az operatőrnek készülő szolnoki fiatal

Érettségi után pénzügy szakra ment, de rájött, ez nem az ő világa. A huszonnégy éves Áchim Attila inkább egy másik egyetemen folytatta tovább tanulmányait mozgókép kultúra és médiaismeret szakon. Bár a fiatalember végeredményben operatőr szeretne lenni, azt is kipróbálta, milyen a rendezők és a színészek feladata. Sőt azt is, milyen plakátokon szerepelni, ugyanis őt választották iskolája egyik nagykövetének is.

– Tízéves lehettem, amikor a család VHS-kamerájával elkezdtem videókat készíteni, később a barátaimmal az akkori mobiltelefonok adta lehetőségekkel készítettünk különböző kisfilmeket. A hobbiból szenvedély lett, és ahogy a technika fejlődött, úgy fejlesztettem én is a tudásomat. Egyre összetettebb dolgokat próbáltam ki – mesél a kezdetekről Áchim Attila. A szolnoki fiatalember érettségi után tett ugyan egy kisebb kitérőt a Budapesti Gazdasági Egyetemre, mégis visszatért a filmek világához. Az egyik fővárosi egyetem mozgókép kultúra és médiaismeret szakára jelentkezett. Attila végső soron operatőr szeretne lenni, de rendezői, sőt színészi feladatokat is kipróbált már. – Idén diplomázom, de még nem szeretnék megállni, hanem egy plusz kétéves mesterképzést is el szeretnék végezni, valószínűleg az iskolán belül. Ebben az alapképzésben az a jó, hogy a filmkészítés minden egyes szakára felkészít. Bár én operatőr szeretnék lenni, tudnom kell, hogy egy rendezőre mekkora súly nehezedik akkor, amikor ennyi embert kell irányítania. Ha úgy döntenénk, hogy rendezőként folytatjuk tovább, akkor csak olyat kérjünk egy színésztől, amit mi magunk már megtapasztaltunk a saját bőrünkön. Nem azt mondom, hogy a rendezés nem ment jól, csak én nem éreztem benne annyira jól magam, mint a kamera mögött – vélekedik. Azt is jól tudja, milyen felelőssége van az operatőrnek egy adott filmben. – Az, hogy amit a rendező megálmodik, közös nevezővel létre tudjuk hozni. Ez egy folyamat. Már a forgatókönyv elkészítésében is részt veszünk, hogy egy adott jelenetet hogyan lehet technikai, de akár a pénzügyi kereteken belül is megvalósítani – teszi hozzá a fiatalember. Attila azt is elárulja, nem idegenkedik attól, hogy külföldön is dolgozzon, de a jövőjét, a családalapítást egyelőre csak itt, Magyarországon tudja elképzelni. Plakátokon szerepel az arca Áchim Attilát idén iskolájának egyik nagykövetévé választották, így egy éven keresztül képviseli a mozgókép kultúra és médiaismeret szakot. – A nyílt napokon vagy különféle eseményeken az érdeklődő diákoknak adok felvilágosítást, válaszolok a kérdéseikre. Amikor én jártam nyílt napon, jó volt, hogy maguk a diákok mutatták meg, hogy mivel foglalkoznak – mondja a feladatról. De nem ez az egyetlen feladata a nagykövetnek, Attila az arcát is adta a kampányhoz. A szolnoki fiatalember mosolyog az iskoláról szóló plakátokról a különböző budapesti villamos-, busz- és metrómegállókban. – Tekintettel arra, hogy általában a kamera mögött álltam és állok, kevés fotó készült rólam. Az, hogy engem fotóztak, azért annyira nem idegen, mert a stylistként dolgozó húgom miatt volt szerencsém fotózáson részt venni. De hogy oda is álljak a lencse elé, az teljesen új élmény volt…