Ismét felcsendülhetett a város dala Törökszentmiklóson

Megszületett, bemutatták, aztán az idei év „viszontagságai” miatt sajnos nem csendült fel túl sokszor a város dala Törökszentmiklóson. A szerzők remélik, hogy ezt az időszakot feledteti majd egy nagyszabású, össznépi táncos zenélés, amikor számos törökszentmiklósi kötődésű zenész együtt játszhatja el a dalt, melyre a város táncosai ropják majd.

Az ötlet egy tavalyi rendezvényen merült fel, s néhány hónap múlva pedig felcsendült a város dala.

– Egy városi eseményen váltottam néhány mondatot a polgármester úrral, többek között arról is beszéltünk, hogy jó lenne, ha lenne egy olyan dal, amiről mindenkinek eszébe jut Törökszentmiklós. Felvetette, hogy írhatnék egyet – mesélte Kálmán Lajos. A miklósi zenész igent mondott.

– Elvállaltam! Elkezdtem írni a dalt, annyit kértem, hogy adjanak szabad kezet nekem ebben. Megkaptam, s három-négy hónap alatt meg is született a szerzemény – mondta el röviden a történetet a zeneszerző.

A dal tulajdonképpen a Törökszentmiklós 300 Emlékév programsorozatra készült, januárban, a program nyitórendezvényén mutatták be. A dal felvezetőjében hallható szöveget Bihari József írta, a dalszöveg pedig Révi Attila szerzeménye. A versek különlegesen tükrözik az otthon melegét, a hazatérés csodás hangulatát.

– Különleges érzés volt, ahogy a szöveg összecsengett a zenével. S még különlegesebbé tette, ahogyan Czikora Éva hangján csendültek fel ezek a szavak. Éva egy nagyon szép és gyönyörű hangú miklósi lány, örülünk, hogy ő énekelte fel a dalt. Amikor pedig ott, az ősbemutatón táncosok léptek velünk színpadra, bevallom, magam is elérzékenyültem – emlékezett vissza Kálmán Lajos.

– Amikor egy fellépésről beszélünk, szoktuk mondani, hogy valami nem szólt jól, nem volt jó a hangosítás, ezért szinte sosem százszázalékos a koncert. Nos, ott, a dal bemutatóján én úgy éreztem, hogy minden rendben volt – tette hozzá.

Az ősbemutató nagy sikert aratott, de aztán közbeszólt a járványhelyzet, s tulajdonképpen hónapokig nem csendülhetett fel a dal. Nyár végén a XII. Utcazene Fesztiválon aztán megtört a jég, a Nonsense zenekar végre közönség előtt is eljátszhatta, Czikora Éva pedig végre élőben is elénekelhette azt. A Nonsense együttes alapítója s gitárosa a dal zeneszerzője, Kálmán Lajos, de természetesen a többi tag is kivette részét a zeneszám megszületéséből.

A basszusgitáros Ormándi Csaba, az akusztikus gitáron játszó Gaál Viktor és az énekes Király Tibor is büszke lehet a város dalára.

– Reméljük, hogy sokszor lesz még ilyen alkalom, a jövőbeli eseményeken gyakran felcsendülhet még a város dala. Abban pedig nagyon bízom, hogy megvalósulhat az az elképzelés, miszerint egy nagyszabású fellépésen játszhatjuk majd el a dalt. A tervek szerint a városhoz kötődő zenészek, zenekarok, városi kórusok együtt zenélik, éneklik majd el a város dalát, velük együtt helyi táncosok lépnek majd fel – tette hozzá végül Kálmán Lajos.