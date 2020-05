Karanténduettel rukkolt elő Kertész Iván, a fiatal cibaki énekes

– A jelenlegi helyzetben hamar elkezdett hiányozni a színpad, de legfőképpen a zene – kezdte a beszélgetést Kertész Iván, Cibakháza tehetséges énekese.

A közösségi oldalán minden vasárnap közzétett egy videót, örömet szerezve a hallgatóinak.

– Igyekeztem a fellépéseken ritkábban hallott, ám számomra nagyon fontos dalokat feldolgozni. Úgy éreztem, nagyobb hatást érhet el, ha vadonatúj formában csendül fel a saját szerzeményem – mondta. Hozzátette: az akusztikus zenei alapot a dal szerzője, Hársházi Szabolcs készítette.

A Valahol című dal több szempontból is meghatározó az énekes életében és munkásságában.

– Legfőképpen azért, mert ez volt az első lírai hangvételű dalom. Kezdettől fogva nagyon vágytam egy igazán érzelmes dalra. Előadóként az a dolgom, hogy adjak valamit az embereknek magamból, ami az ő érzelmeikre is hat – részletezte a fiatal tehetség, aki nehezen éli meg a fellépések hiányát.

– A jelenlegi helyzetben úgy érzem, magamba kell fojtanom a zenét, pedig legszívesebben egy-egy koncert formájában világgá kürtölném az érzéseimet. A dallam a gyógyír mindenre, így énekelek és tervezek – fűzte hozzá. – Várom az alkalmakat, amikor találkozhatok a közönséggel. A téli lemezbemutató koncertem pozitív hatásait máig érzem magamban, így már komoly terveim vannak a következő nagyobb volumenű esttel kapcsolatban – utalt a jövőbeni elképzeléseire Kertész Iván.

A zeneszámaiban hétköznapi eseményeket dolgoz fel Kertész Iván, aki a témákat a mindennapokból meríti. A Valahol című szám egy megszakadt barátságról szól.

– A dalom mondanivalója teljes mértékben valós, velem megtörtént esemény. A barátságot az idő, a távolság és a hétköznapok sodrása semmisítette meg. Azzal, hogy pont Eszterrel adhattam elő, szinte új értelmet nyert a dal, hiszen ő az élő példa, hogy a fizikai távolság nem szabhat érzelmi akadályt a barátságnak – emelte ki az énekes.

Kedvezőek a közönség visszajelzései a közös munkával kapcsolatban

– Amióta megismertük egymást a zenei televíziós tehetségkutatón Fazekas Eszterrel, nagyon szoros barátság köt bennünket össze. Az idők során rengeteget fejlődtünk zeneileg, szakmailag is nagyon felnézek rá – mesélte Kertész Iván, aki azt is hozzátette, hogy a közönség visszajelzései is pozitívak voltak a duettel kapcsolatban. – Alapvetően külön-külön énekeltük el a dalt, a fülünkben hallottuk a zenei alapot. Végül utómunkával a hangunk alá tették a zenét, ezzel jelentősen javítva a hanganyag minőségét – avatott be a duett készítésének részleteibe.