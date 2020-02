KÓTA-díjjal ismerték el Csider István túri citerás életművét

KÓTA-díjjal ismerték el a túri népzenetanár, Csider István életművét a közelmúltban. A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének legmagasabb kitüntetését Budapesten vehette át.

Az eseménynek a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium díszterme adott otthont. A rendezvényre Mezőtúr polgármestere, Herczeg Zsolt is elkísérte.

– A citerával való kapcsolatom több mint ötven éve kezdődött – kezdte Csider István. Gyermekként a házuk padlásán bukkant egy régi darabra, és addig kérlelte a szüleit, míg húrt vásároltak az eszközre. Édesanyja lánykorában citerázott egy kicsit, gyerekkori barátnőjét, Gyalog Magdát viszont elismert citerásként tartották számon.

– Anyukám megkérte, hogy tanítson engem. Elvállalta, a lakásán adott órákat. Hamarosan több fiatal is érdeklődni kezdett, így a városi művelődési központban citeraszakkört indítottak.

– A kezdeti húsz-egynéhány főből végül csak hárman maradtunk egy év múltán. 1970-et írtunk ekkor, innen számítjuk a Szivárvány Citerazenekar megalakulását – avatott be István.

Idővel négyfősre bővültek, Iván Jánossal. Ahogyan fogalmazott, az egykori „kemény magot” képező alapító zenészek közül ma már csak ő él.

– Sajnos Mikó Panni – a későbbi feleségem – fiatalon, ötvenévesen elhunyt. Ványai Gyurka és Huszár Józsi barátaim szintén az égi zenekarban zenélnek már.

A kezdeti időkben is sokat jártak fellépni. Mivel akkoriban nem volt minősítés a citerások részére, Istvánék szerveztek egy megyei minősítő hangversenyt. Ebből később hagyomány született.

– Rengeteg élményünk volt együtt, ’82-ben Kiváló Együttes címet szereztünk, sok külföldi fellépést köszönhetünk a citerának. Számos elismerést kaptunk, a legbüszkébbek a Csokonai Vitéz Mihály közösségi díjra vagyunk. A zenekar egyébként jelenleg is működik, kilenc fővel. Tagjai között ifjú tehetségek is zenélnek. Két Aranypáva nagydíjunk van. Ezek emlékplakettje nagyon különleges! Gonda István mezőtúri keramikus készítette őket, aki a népművészet mestere is! – mondta.

A Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola 1998-ban nyitotta meg kapuit a népzene előtt. Megannyi gyermek szerette meg a citerazenélést. Több ifjúsági zenekar is alakult, mindannyian sikeresek lettek. A mezőtúri együttesek húsznál is több Arany Páva-díjjal büszkélkedhetnek.

– A KÓTA-díjra nagyon büszke vagyok, mert úgy érzem, hogy egy élet munkáját ismerték el vele. Bár nyugdíjba készülök, a továbbiakban is olyan szeretettel és lelkesen tanítom a fiatalokat és az idősebbeket, ahogyan egész életemben tettem.