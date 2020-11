Lírai hangvételű dalhoz forgatott klipet a fiatal cibakházi énekes

Tavaly nyáron jelent meg Kertész Iván első lemeze, a bemutatókoncert után sem állt meg a munka, további dalokon dolgozik a fia­tal cibakházi énekes. Idén szeptemberben újabb három zeneszámmal rukkolt elő, melyek közül kettőhöz videó­klip is készült. A legújabbat a Tiszakürti Arborétumban forgatták, a megjelenését nagy érdeklődés övezte.

Szeptemberben három új számot is megjelentetett a cibakházi énekes, Kertész Iván, az egyikhez már akkor klip is készült. A napokban újabbat osztott meg a közösségi oldalán. Az Add tovább című lírai dal felvételének helyszínéül a Tiszakürti Arborétum szolgált.

– A mindennapjaimat Budapesten töltöm, itt dolgozok, ide kötnek a barátaim, de nagyon szeretek hazajárni. A forgatásokhoz is igyekszem mindig a szülőhelyemhez közeli helyszínt találni. Gyerekkoromban jártam utoljára az arborétumban, de emlékeztem rá, hogy nagyon szép, utána is néztem az interneten a lehetőségnek. Nem csalódtunk, az őszi hangulatot különösen tükrözte a forgatás helyszíne. Fontos volt, és jóleső érzéssel töltött el, hogy ott lehettünk, gyönyörű hátteret biztosított – avatott be Kertész Iván, aki a részletekről is mesélt.

– Valószínűleg a letisztultság miatt is a szokottnál sokkal könnyebben, egyszerűbben és gyorsabban zajlott a munka. Többnyire egy egész napon át dolgozunk, most kora délután kezdtünk neki, jó hangulatú órákat töltöttünk együtt. Felkészültek voltak a táncosok, akik egyébként már korábbi klipjeimben és tévéfelvételeken is táncoltak mellettem – magyarázta. Hozzátette: kiegészítő anyagok is készültek.

– Amikor belekezdünk egy munkába, mindig nagyon lelkesek vagyunk, a forgatás után két nappal már készen is volt a megálmodott egyszerű, ellenben látványos klip. Kisebb bejátszásokkal hangolódhattak rá a hallgatóim az új felvételre, így novemberre már elég nagy várakozás övezte a megjelenést, a visszajelzések legtöbbje is pozitív – árulta el a fiatal énekes, aki a dal líraiságára is kitért.

– A témaötlet még a tavaszi kijárási korlátozások idején született. Eléggé magamba fordultam, nem tudtunk együtt gyakorolni. Célunk volt viszont, hogy egy kicsit általánosabb legyen az üzenete. A zeneszámban az empatikus elfogadás került a középpontba, utalva arra, hogy figyeljünk egymásra jobban, értékeljük a körülöttünk lévő dolgokat, mert nem tudhatjuk, meddig vannak, milyen változások jöhetnek – mondta.

Bár Kertész Iván koncertjein a pörgős dalok kerülnek elő, a lassabb, lírai hangvételűek is közel állnak hozzá, hiszen az érzelmesebb számokkal jobban ki tudja fejezni önmagát.