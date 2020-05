Megénekelte az otthonmaradást egy szolnoki zenekar

Karanténklipet forgatott zenekarával Molnár Róbert. A szolnoki rádiós csapatának tagjai a járványhelyzet miatt külön-külön, otthonukban játszották fel a saját részüket, ezeket interneten elküldték a hangtechnikusként is dolgozó gitárosuknak, aki dallá formálta a zenei sávokat. A kliphez is mindenki otthon rögzítette saját képanyagát, ráadásul a dal szövege is az otthonmaradásról, a lelki befelé fordulásról szól. A produkcióról a Molnár Róbert Band vezetőjét kérdeztük.

– Hogyan jött az ötlet, hogy ilyen módon készítsenek egy zenei klipet?

– Kimondhatatlanul hiányzik az egész zenekarnak a színpad, a próbák, a koncertek. És azt sem szerettük volna, ha a közönségünk hónapokig semmilyen formában nem találkozna velünk. Ezért sokat törtük a fejünket, mit is tehetünk a kijárási korlátozás idején. Szerencsére nálunk a dalok is önkéntes magányban születnek, hiszen a kiváló hangtechnikus gitárosunk, Papp István maga írja őket. Számítógépen alkot, és próbára már a kész nótát hozza, dobbal, gitárral, basszussal. Most is így történt. Elküldte a kész dalt, nekünk csak élő hangszerekkel fel kellett játszanunk a saját részünket. Ma már ehhez elég egy számítógép. Nekem pedig kiváltképp könnyű dolgom volt, hiszen rádiósként van egy kis otthoni stúdióm, ahol felénekelhettem a dalt.

– A klip képanyagát is otthon vették fel.

– Igen, hiszen nem csak gyermekeink, de idős szüleink is vannak, akikre vigyázunk. Mindenki saját otthonában vette fel, ahogy gitározik, énekel, miközben a gyerekek jönnek-mennek, hiszen se suli, se ovi. És tényleg igen mókás, hogy a gyerekeink néha bejönnek a képbe, sőt, nálunk a zenei felvételben profi fiam rögzítette az éneksávomat, mondhatni, ő volt a technikusom.

– A szöveg is a kijárási korlátozásról, az otthonmaradás lelki oldaláról szól. Ez szándékos választás volt?

– Fogalmam sincs! Ráadásul ismeretlen terepre is tévedtünk. Nem akartam direkt erről írni, meglovagolni a járványhelyzetet, de erős hatással volt rám is, mint mindenkire az otthonmaradás, a bezáródás. Ilyenkor az ember lelassul, többet agyal, befelé fordul, értékel. És sok szó, rímpár, sor jutott eszembe minderről. Most nem fedi el a világ zaja, a pörgés a belső gondolatokat, közelebb kerülünk saját magunkhoz, gyermekeinkhez, társunkhoz. Ami persze, legyünk őszinték, néha nem is olyan könnyű.

– Sikeres a klip? Egyáltalán mi számít sikernek ez esetben? A magas nézettség a Youtube- on, vagy az, hogy hányan osszák meg a Facebookon?

– Már az önmagában siker, hogy el tudtuk készíteni, a mi kreativitásunkat is felpörgette a vírushelyzet. És persze minden, amit az előbb felsorolt, óriási öröm. Sokan nézik, csupa dicsérő hozzászólást írnak, olyan ismert zenészek is megsüvegeltek minket, akiket nagy tiszteletben tartunk. Fesztiválszervezők, zenei magazinok osztották meg a videót a közösségi oldalon. Örül a szívünk!

– Gondolom, nagyon várják már, hogy újra koncertezhessenek, klubokban, fesztiválokon léphessenek fel.

– Ó, ne is mondja! Színpadi műsorvezetőként, koncertező zenészként úgy hiányzik a színpad, mint egy falat kenyér. Annyira mennék már vissza a deszkákra páváskodni, hogy néha itthon felkonferálom a fiamnak az ebédet! Ha újra megindul a kulturális élet, lubickolni fogunk az örömökben! Mindenkinek fülig fog érni a szája. Repesve várom!