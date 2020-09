Megnyílt a jubileumi Art Camp zárókiállítása Jászberényben

Augusztus végén immár harmincadik alkalommal rendezték meg az Art Camp Összművészeti Szimpóziumot és tábort Jászberényben.

A művésztelepnek az ország számos pontjáról vannak tagjai. Idén is képzőművészeti előadás, koncert, kiállítás és alkotás színesítette a közösségi programot. Egyik alkalommal Sülyi Diána és Szilák Andrea képzőművészek tartottak előadást munkáikról a Jászberényi Campuson. Koncz Gábor festőművész pedig Over című tárlatát mutatta be a művésztelep alkotóinak a Lehel Film-Színházban. Bensőséges utazásra hívta az érdeklődőket Szilágyi Rudolf különleges zenei előadása.

A jubileumi kortárs művészeti tábor zárókiállítása augusztus 29-én nyílt meg Stigmák – szakrális és profán sebek címmel a Lehel Film-Színházban. Huszonegy alkotó munkáját csodálhatta meg a művészetkedvelő közönség. Az eseményen Góg Zoltán, az Art Camp egyik szervezője köszöntötte a résztvevőket, majd Ván Hajnalka művészettörténész nyitotta meg a tárlatot, mely október 18-ig látogatható. A tábort az Orákulum zenekar koncertje zárta.