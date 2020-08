Mennyire ismeri megyénk zenei életét? Tesztelje!

Ha már az idei nyár a vírusnak köszönhetően szegényes volt programokban, főként fesztiválokban, úgy gondoltuk, legalább emlékezzünk az eddigiekre.

Ezúttal egy zenei teszttel készültünk olvasóinknak, ahol utánajárhatnak, mennyire vannak „képben” fesztiválok tekintetében.

Kvízre fel!

1 /5 Melyik város ad otthont az Örökség Világzenei Fesztiválnak? Jászberény Szolnok Törökszentmiklós 2 /5 Melyik tóhoz kötődik a Természet Operaháza? Tisza-tó Alcsi-Holt-Tisza Mikes-tó 3 /5 Az utóbbi években hol rendezik a Gitármánia és Zenei Továbbképző Tábort? Karcag Abony Szolnok 4 /5 Melyik esemény célja, hogy a megyeszékhely könnyűzenei élete újra fellendüljön? Provakáció Szolnoki DAL Fesztivál EastFest 5 /5 Melyik Jászberény legnagyobb fesztiválja? Örökség Világzenei Fesztivál Provakáció Csángó Fesztivál Ez igen! Igazi fesztiválarc vagy! Minden kérdésre helyesen válaszoltál! Nem rossz, de biztos van még olyan esemény, melyet nem látogattál még eleget. A kérdések több mint felére jól válaszoltál. Bár idén nyáron nem lehetett, de jövőre mindenképp menj el több fesztiválra! Sajnos kevés helyes válasz született. Megosztom

Reméljük, most is jól szórakoztak! Várjuk vissza önöket jövő héten is egy újabb kvízzel!