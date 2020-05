Mindent az olvasókért: házhoz viszik a könyveket Körűben is

– Ha nagyon érdekes könyv kerül a kezembe, képes vagyok pár óra alatt a végére jutni. Egyébként havonta mintegy 10–15 könyvet szoktam elolvasni, nagyon szeretem a skandináv krimiket és az emberi történeteket bemutató köteteket. Már nem tudnám megszámolni, hogy hány könyvet kölcsönöztem ki a nagykörűi könyvtárból. Tizenöt esztendeje költöztünk ide, azóta tagja vagyok az intézménynek – avat be Marika, aki nagyszerű kezdeményezésnek tartja a „házhoz járó könyvtárat”.

– Napról napra többen értesülnek a lehetőségről, és egyre több kérést kapunk. Lehetőleg minél előbb igyekszünk azokat teljesíteni – hangsúlyozta Vágóné Horváth Mária.

– Könyvtáros kolléganőm szerencsére már nagyon jól ismeri az olvasók ízlését, ezért megfelelő könyvcsomagot tud azoknak is összeállítani, akik nem konkrét kéréssel fordulnak hozzánk – emelte ki a művelődési ház igazgatója, a könyvtár vezetője.

A nagykörűi könyvtárnak az elmúlt évben 214 olvasója volt, köztük gyerekek, felnőttek, és sok idős falulakó is. A könyvállomány 8563 darab, és tizenhatféle folyóirat is elérhető, de az állomány folyamatosan bővül. Többek között a Könyvtárellátó Szolgáltató Rendszer keretében, mellyel minden korosztály számára tudnak beszerezni új köteteket.

– Ez remek lehetőség számunkra. Emellett sok lakossági, magánjellegű felajánlás is érkezik hozzánk, azokban is szoktunk találni „kincseket” – magyarázta az intézményvezető.

A nagykörűi könyvtárban tehát zárt ajtók mögött zajlik a munka. A házhoz szállítás egyre népszerűbb, és az olvasótábor egészen fiatalokkal is bővül.

– Kisfiam mesélte, hogy a nagyobb ovisok voltak mesét hallgatni a könyvtárban, és ő is kíváncsi a sok színes könyvre. Ezért beiratkoztunk – mesélte Bagi Zsuzsanna, a négyéves Misike édesanyja.

– Sajnos közbeszólt a járvány, és nem tudtuk kicserélni a már többször is elolvasott könyveket. De a könyvtárosok megleptek bennünket egy könyvcsomaggal – tette hozzá Zsuzsanna, aki ezúton is köszöni a könyvtárosok munkáját és gondoskodását.

Sok program elmarad, a táborok megtartása is bizonytalanná vált

A járványhelyzet miatt a művelődési házban is számos program meghiúsult.

– Számos rendezvényünk elmarad, melyeket akár az éves munkaterv alapján, akár pályázatokhoz kapcsolódóan kellett volna megvalósítanunk. Így például a soron következő gyereknap is, aminek elmaradását személy szerint nagyon sajnálom, mert mindig is népszerű volt. Emellett kérdésesek a nyári táborok is, melyeket szintén nagy érdeklődés övez minden évben – számolt be az intézményvezető hozzátéve, hogy bár a művelődési ház zárva tart, helyileg ott oldották meg azon iskolás gyerekek felügyeletét, akiknek a szüleik dolgoznak.