Neves szolnoki épületek őrzik a régi bálok emlékét

Régi idők báli hagyományait ismertetné meg rendhagyó foglalkozásával a Damjanich János Múzeum. Az intézmény munkatársai a napokban hírportálunkat is beavatták a város táncestjeinek különleges világába.

– A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok szerint az első megyebált 1886-ban rendezték a megyeháza dísztermében. Azóta számos estélyt szerveztek, melyeken sokszor jellegzetes szolnoki viseletben jelentek meg a párok – avatott be a helyi táncestek kulisszáiba Pató Mária.

A Damjanich János Múzeum munkatársa úgy tudja, a megyeszékhelyen csak kevés dokumentum maradt fenn ezekről az eseményekről.

– Mi azért kísérletet teszünk arra, hogy bemutassuk a városi polgárok életének ezen szeletét! Hiszen egy múzeumpedagógiai foglalkozáson is igyekszünk a gyerekek figyelmét a korabeli érdekességekre irányítani. Az egyik legfontosabb kihívás ebben az, hogy ezeket a foglalkozásokat hogyan tudjuk az iskolák tantervéhez vagy az egyes tantárgyakhoz igazítani – mondta.

Majd nyílt a múzeumi kiállítóterem ajtaja, amely mögött bő egy évszázadot utaztunk vissza a „boldog békeidők” világába. Méri Tibor, a múzeum történésze itt arról beszélt lapunknak, a báli élet fénykora Szolnokon a 19. század második felére és a 20. század első évtizedeire esett. – Ebben az időszakban volt hagyomány, hogy a fiatal bálozó hölgyek édesanyjukkal, vagy hölgykísérőikkel, azaz gardedámmal érkeztek az estélyre – taglalta. – Ők a bálterembe érkezve a fiatal lányok mögött foglaltak helyet. A rájuk bízott hölgyek viselkedését és az illemszabályok betartását is ezek a kísérők figyelték – magyarázta a történész.

Az estélyekhez az etikett mellett a jellegzetes eszközök is hozzátartoztak. Így a táncrend is, amely a szolnoki báloknak is elmaradhatatlan kelléke volt. Mint megtudtuk, a táncrendet egy vékony zsinórral erősítették a hölgyek a ruhájukhoz vagy a legyezőjükhöz. Ebben vezették, hogy az adott táncot melyik fiatalemberrel járják el. Akkoriban egyébként a táncok legnemesebbike a keringő volt. Így ha ezt táncolta a pár, akkor az bizony komoly jelzésértékkel bírt.

A korabeli bálok színvonalát jól mutatja, hogy az estek táncai gyakran még az újságokban is megjelentek. Mi több, az esemény hangulatáról is cikkeztek a lapok. A Szolnok és vidéke című újság is megemlékezik a város egyik emlékezetes báljáról. 1939 augusztusában például joghallgatók rendeztek táncestélyt a Tisza Szálló kerthelyiségében.

A kültéri mulatságot akkor egy nyári zápor zavarta meg. Mint írják, a szabadtéri parkett fehéren terített asztalai este tizenegy órára teltek meg vendégekkel, a rendezvény pedig csárdással indult. S bár hajnali négy órakor zárta volna kapuit a bál, a jó hangulat miatt meg kellett hosszabbítani azt. Így a fiatalok még öt óra után is alig akarták elhagyni a táncteret.

Az írás arról ír beszámol, nem volt minden rendjén a programon. Nehezteltek ugyanis azokra a jogászokra, akik nem jöttek el. Sőt, a jazz-zenekart is panasz érte, mivel bár jó fizetséget kaptak, mégsem húzták túl sokáig a talpalávalót. De elmarasztalást kaptak a szálló akkori vendégei is, akik valószínűleg nem élvezték túlságosan a jogászok zsibongását. A cikk írója a bálozók mellett kiállva humorosan csak úgy fogalmazott: „Tudjuk, hogy a szálló vendégei aludni akarnak. No de ha négy óráig zenét hallgattak, oly mindegy, ha hatig is azt hallgatják.”

– Míg az első világháború előtt a gazdagabb réteg kiváltsága volt az estélyi mulatság, később már a polgári-iparos réteg is bálozott. A két világháború között ezen események szervezése így inkább a különféle körökhöz, testületekhez kötődött – folytatta Méri Tibor.

Arról is beszélt, az estek kiemelt része volt a vacsora, melyeken átlagosan hét-tíz fogás is volt.

– Hidegtálak, levesek, disznósültek, vad- és szárnyasételek, halak, torták és teasütemények jellemezték a korabeli felhozatalt. Ezek egyébként a menükártyákon fel voltak tüntetve, és svédasztalos jelleggel kínálták azokat – mondta. Hozzáfűzte, a társasági élet és az ismerkedés színterein 16–17 éves koruktól vehettek részt a fiatalok. – A fiatal hölgyek az illem szerint nem táncolhattak egyes fiatalemberekkel többet, mint másokkal. Ám az is az etikett része volt, hogy a rokonokkal mindenképp táncolni kellett. Például az unokatestvérekkel – összegezte a szakértő.

Megyénkben egyébként a rangosabb bálokat éppen a szolnoki vármegyeháza dísztermében, a Tisza Szállóban és a Nemzeti Szállodában tartották. Az éjszakai feloldódás következő színterei pedig a mulatók voltak. Itt azonban már kevésbé szertartásosan zajlott a társasélet. A megkívánt öltözék is egyszerűbb volt. Frakk helyett a szmoking járta, és a hölgyek jelenléte sem elsősorban a családalapítást szolgálta.

Bálban a hölgyek általában nagyestélyit, a férfiak frakkot viseltek. Ez utóbbinak az volt az érdekessége, hogy a szintén frakkot hordó személyzettől csupán a csokornyakkendő színe különböztette meg őket. Ha valaki fehér színű helyett szórakozottságból feketét kötött volna, akkor bizony könnyedén pincérnek nézhették.

Életre szóló emlékké váltak a csillárfényes estek

Szolnokon nyugszik egy, a háború előtt tehetősnek számító, agglegényéletet élő orvos. Neki az volt a szokása, hogy néhány havi kemény munka után beült egy taxiba, felvitette magát a fővárosba, és egy hétig egyik mulatóból a másikba vezetett az útja. Amikor megunta, hazatért, felvette a fehér köpenyt és minden ment tovább a megszokott kerékvágásban. De ha valaki helyben keresett szórakozást, az sem maradt hoppon, volt rá elég lehetőség a régi Szolnokon is. Annak idején a bálok a társadalmi élet legrangosabb eseményei közé tartoztak. Különösen a nőknek voltak fontosak, mivel ekkor mutatták be a társaságnak az eladósorba került lányokat. Az elsőbálozók gyakran még idős asszony korukban is emlegették ezt a napot, főleg, ha az estélyen találták meg társukat. Hogy utólag áldották, vagy szidták-e azt a „csillárfényes estét”? Az már egy másik történet…