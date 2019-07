Nirvana dalok várják a Tisza-partra látogatókat

Takács Vilkó és Lugosi Dani vasárnap este Szolnokra hozza a grunge műfajt, hiszen Nirvana Acoustic duójukkal ingyenes koncertet adnak a Dokk teraszon. A fellépés kapcsán beszélgettünk Vilkóval a kezdetekről és a további tervekről is.

– Ha a helyszín kap rá engedélyt, tábortűz is lesz a koncerten – csapott bele a közepébe Vilkó. – Szeretjük az ilyen típusú felkéréseket, szívesen eleget teszünk nekik, hiszen a hangulata, stílusa illik hozzánk.

Lugosi Dani és Takács Vilkó néhány éve indította útjára ezt a formációt, ahol a Nirvana legendás Unplugged in New York album dalai mellett olyan számokat is műsorra tűznek, melyek eggyé váltak Kurt Cobain zenekarának munkásságával.

– Az egész egyébként onnan indult, hogy Daninak volt egy Nirvana tribute zenekara, nekem meg a MEN In The Box (Alice In Chains tribute – a szerk.) és volt egy közös koncertünk. Akkor fogalmazódott meg az ötlet, hogy az egy szál gitáros estjeimbe pont beleillene Dani, ezért megkerestem, hogy lenne-e kedve egy közös produkcióhoz. Szerencsére volt. Néhány nagyon jól sikerült fellépés után úgy gondoltuk, magasabb szintre kellene emelni a produkciót.

– Ennek a csúcspontja tavaly decemberben volt, amikor az A38 hajón egy komplett zenekarral eljátszottuk az Unplugged in New York lemezt. Idén pedig az Akváriumban volt egy hasonló megmozdulás.

Vilkó elmondta, ezzel a produkcióval járják most az országot, leggyakrabban ketten, akusztikus koncertekkel megörvendeztetve a közönséget. Ám hozzátette, nem szeretnék túlzásba vinni ezt sem.

– Hiszen egy olyan zenekarról van szó, ami már nem létezik és nincsenek új dalaik. Ebből adódóan nem nagyon lehet újat mutatni, egy bizonyos repertoárból lehet csak dolgozni. Ezért nagy zenekarral évi 1-2 koncertet adunk csak. Ez amúgy is egy szerelemprojekt – mondta.

– Örülünk, hogy ilyen nagy igény van a Nirvana dalokra és azt látjuk, életkortól függetlenül járnak a koncertekre. Ez kicsit fura is, hiszen a 14 évestől a 70 évesig volt már vendég a közönség soraiban. De ezt kifejezetten jó látni – hangsúlyozta.

– Nyilván a mi korosztályunknak az emlékezetében még élő zenekarként van meg a Nirvana, de azt tapasztalom, hogy a következő generáció is ismeri a dalaikat. És nem csak azért, mert néhány boltban kapható Nirvana feliratos póló… Nagyon jó látni, hogy a fiatalabbak is nyitottak a régebbi dalokra és szeretik is őket, ezzel is bizonyítva, hogy a zene időtlen dolog.

Vilkó elmondta, távlati tervekben ezzel a felállással kapcsolatban nem szerepel semmi extra, hiszen mint említette, nem akarják túlzásba vinni a koncertezést.

– Azonban Danival közösen már saját számokat is elkezdtünk írogatni, annyira összehozott minket ez a formáció. Van már rengeteg dalötletünk, amiket várhatóan szeptemberben formába is öntünk, és jövőre a terveink szerint ez egy lemezen is megjelenik majd – zárta a beszélgetést a zenész.