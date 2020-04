Otthonról szórakoztatja közönségét a miklósi muzsikus

Több évtizede szórakoztatja dalaival a megye nyugdíjasait a most 78 éves törökszentmiklósi harmonikás, nótaénekes, Molnár József. Hogy ne kelljen nélkülöznie közönségének, online kezdett zenélni, így csempészve egy kis vidámságot az idősotthonok lakóinak életébe, és bárkiébe, aki szereti ezeket a zenéket.

– Édesapám muzsikus volt, a zene szeretetét tőle örököltem. Amikor megnősültem és felépítettem a kis házunkat, maradt egy kis félretett pénzem, amelyből megvettem az első harmonikámat – így mesél a kezdetekről a törökszentmiklósi Molnár József, aki azóta már több évtizede van a pályán, nemrég töltötte a hetvennyolcat.

– Autodidakta módon kezdtem tanulni, majd alapítottam egy háromfős zenekart, sok éven keresztül léptünk fel lakodalmakban. Később egymagam zenéltem, és néhány alkalom kivételével most is, főleg a megye nyugdíjasklubjaiban. Van olyan, hogy hetente négy-öt alkalomra is meghívnak – meséli József, aki leginkább önkéntes munkában, ingyen csempész vidámságot a szépkorúak életébe. Ma már nem csak harmonikán, de szintetizátoron is kíséri magát.

– Nyolc évvel ezelőtt volt egy súlyos balesetem, leestem egy szalmakazalról. Mind a két csuklóm, a szegycsontom és a gerincem is sérült. Helyrejöttem, de a csuklósérülés miatt már csak rövid ideig tudom tartani a harmonikát, mert a csuklóimba fémlemezt ültettek. A jobb kezem ujjai kicsit merevebbek és a csuklóm sem hajlik rendesen. A szintetizátort viszont tudom tartani – mondta a balesetről.

A zenei repertoár tekintetében fontosnak tartja, hogy minden korosztályt meg tudjon szólítani, a mulatós zene mellett operettet és a különböző magyar slágereket, nótákat is játszik. A koronavírus terjedése miatt kialakult helyzethez ő is alkalmazkodott.

– Az egyik ismerősömmel beszélgettem számítógépen keresztül és felajánlottam neki, hogy eljátszom a kedvenc nótáját. Annyira jól éreztük magunkat, hogy egyórás műsor kerekedett. Ennek híre ment, majd felkértek, hogy adjak egy esti műsort élőben a legnagyobb közösségi oldalon keresztül.

Az online zenés műsor múlt pénteken nagy sikerrel ment le, és várhatóan folytatódnak majd a bejelentke­zések. Amellett, hogy zenél, Molnár József hangszereket is gyűjt. Mintegy hetven harmonika és számtalan más hangszer tulajdonosa, ezek között van trombita, orgona, pianino, hegedű, zongora vagy éppen tárogató is.