Pár évtizede százak buliztak a tiszaligeti strand nagymedencéjében

Ez alkalommal Szolnok könnyűzenei, rockzenei éveire tekintünk vissza egy kicsit, az ötvenes évektől egészen a kilencvenes évekig nosztalgiázunk.

Még ha elsőre furcsán, vagy meglepően is hangzik, pezsgő rockzenei élet zajlott Szolnokon már a rock and roll műfaj betörése után néhány évvel is. Alig robbant be a köztudatba és váltotta fel a szelídebb dallamokat az őrület – az 1950-es évek közepén – , megyeszékhelyünk legendás szórakozóhelyein, a Miliben, a Múzeum étteremben, a Sport presszóban, a „Mozdonyban”, a Horizont klubban és a SZOT-ban egyre gyakrabban izzították be a sokszor házilag összeeszkábált erősítőket, a hagyományos hangszeres felállást pedig felváltotta az elektromos gitár, a basszus és a dob jótékony hármasa.

A nyugatról érkező rock and roll és beat zene gyorsan terjedt nem csak a zenészek, hanem a közönség körében is. A nyers hangzás, a sokszor bár rejtjelezve de szókimondó szövegek és a nemzedéki életérzés a kezdeti erős tiltás ellenére – vagy annál is inkább, gyorsan meghódította a szíveket és a füleket. A Ságvári Endre Művelődési Ház – egykori közismertebb nevén a SZOT – hatvanas évekbeli ötórai teáin olyan zenekarok szolgáltatták a talp alá valót, mint a Fantom, az X, a Lidons vagy a Kingston. Egy-egy hely pedig nem csak a zenekarok, hanem ezzel együtt rajongókörük bázisa is volt.

A tiszaligeti strand nagymedencéjében, néha a csobbanás helyett is, százak táncoltak az Integrál, a Mozaik, a Cécó és a Pop együttesek zenéjére. Ez utóbbi zenekarnak sikerült akkoriban a legjobban feltörnie: az 1973-as Ki Mit Tud? döntőjében a második helyen végeztek, később pedig rövid ideig Vikidál Gyula is tagja volt az együttesnek. Ennél tovább azonban ők sem jutottak a ranglétrán, akkoriban vidéki zenekarként országos ismertségre szert tenni gyakorlatilag lehetetlen volt.

Ebben az időszakban történt egy igen emlékezetes esemény is, amely talán még a fiatalabbak számára is ismerős lehet. Nevezetesen az, hogy a budapesti vígszínházi bemutató után vidéken először Szolnokon adták elő Déry Tibor Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című művét, amelynek zenéjét élőben az akkor éppen Fantom néven futó helyi szupercsapat játszotta.

De másféle zenei kötődésekkel is büszkélkedhet megyeszékhelyünk. A Verseghy Gimnáziumban koptatta a padokat a két Bergendy fivér, sőt a a róluk elnevezett együttes valójában itt is alakult meg. Innen indult a Sebes– Piros, és a Mákvirág, ez utóbbi már a folkrockkal kísérletezgetett.

Ahogy teltek az évek és szélesedett a zenei műfajok palettája, úgy lett egyre több helyi zenekar. A nyolcvanas években a new wave irányzat helyi hírnökeként tűnt fel a Wu 2 együttes, amely több alkalommal külföldre is eljutott, sőt válogatáslemezen is megjelentek a dalaik. A nyolcvanas években leginkább a megyei, területi, ha sikerült továbbjutni, akkor pedig az az országos, központilag szervezett tehetségkutató versenyeken reménykedhettek abban az akkori együttesek, hogy kicsit jobban megismerik a nevüket. Ilyen tehetségkutatókon tűntek fel olyan, ma már helyi legendának számító hard rock bandák, mint az MRG, a Rockers, az Arzenál, vagy éppen a jazzrockos Golf, Spirál vagy a Fázis.

A rendszerváltás – ahogy sok minden másban – a zenei életben, Szolnok zenei életében is változást hozott. Nyílt több élőzenét játszó klub – a Boomerang, Jam Café, Klub 200 – lett a városnak profi hangszerboltja, sőt hangstúdiója is. Rengeteg zenekar alakult ekkor, melyek közül a legismertebb talán az Origo, de ekkor kezdte a Mystic, Crossroad, Nottingham, Tequila Sunrise, Gordius és a Pater Noster is. A kilencvenes évek elejének helyi zenei kínálatát kazetták is őrzik, összesen három darab, mégpedig a Szolnok Rock válogatások 92-ből, 94- ből és 98-ból.

Forrás: Pap Béla: Roxolnok – a könnyűzene helyi évtizede, In.: Szolnok könyve

