Szolnok építészeti örökségét mentenék meg a pusztulástól

Szemmel láthatóan pusztul a megyeszékhely még megmaradt építészeti öröksége, emiatt már szakemberek is összefogtak maradék értékeink megmentéséért. Erről beszélgettünk Dombi Gábor műemlékvédelmi szakemberrel, illetve a formálódó városvédő mozgalom koordinátorával, Vidra Tamás építésszel.

– Új kezdeményezésükkel szervezetten kívánnak fellépni Szolnok épített örökségének védelmében. Mi erősítette meg az ebbéli elhatározásukat?

Dombi Gábor: – Az elmúlt évek túlfűtött ingatlanpiaca miatt Szolnok történelmi belvárosának értékes épületállománya gyakorlatilag akkora kárt szenvedett, amivel csak a II. világháború pusztítása, vagy a vastag ceruzával rajzolt városrendezés, illetve a 4-es számú főút belvárosi nyomvonalának kialakítása mérhető össze.

Vidra Tamás: – Ugyanakkor a műemlékvédelemnek már régóta van hivatalos intézményi és szabályozási rendszere Szolnokon is. A műemléki védelem mellett a város helyi védelem alá tud helyezni olyan épületeket, melyek a műemléki kritériumoknak nem felelnek meg, de fontosak a város számára. Számos esetben van erre is példa, de a mostani kezdeményezés célja további megőrzésre érdemes épületek felvétele erre a listára.

– Netán mostanra érte el régi épületeink pusztulása a kritikus határt?

D. G.: – Elég csupán arra gondolni, hogy nem régen bontották el városunk első polgármesterének, Hubay Ferencnek az 1870 körül épült, történetileg is jelentős értékű lakóházát a Magyar utcában. Emellett a Jókai és Arany János utcákban 1900 és 1905 között épült szecessziós épületek váltak az ingatlanfejlesztők áldozatává. Rajtuk kívül lebontottak néhány, váro­sunkra jellemző száztíz, százhúsz éves vályogházat is, melyek városképi szempontból is fontosak voltak számunkra. Most pedig néhány, az 1880-as években emelt gyönyörű régi épületünk került veszélybe.

V. T.: – Sajnos a háborúk mellett pontosan a gazdaságilag virágzó időszakok jelentik a legnagyobb veszélyt ezekre az épületekre. Ez jelenleg is így van, de az elmúlt évtizedekben is akkor döntöttek a tulajdonosok a bontás, vagy a befektetési célú eladás mellett, ha anyagilag lényegesen jobban megéri egy épületet elbontani, mint felújítani.

Szolnokon a hetvenes-nyolcvanas évek nagy városfejlesztési beruházásai során tüntették el a legtöbb olyan épületet, amiket ma is szívesebben látnánk, mint amik a helyükre kerültek.

Szerencsére ehhez képest az elmúlt évtizedekben már kevesebb épület pusztult el, és ezzel párhuzamosan fokozatosan felértékelődnek a régi épületek a városlakók szemében is.

– Új honlapjuk révén is figyelemfelhívó párbeszédet kezdeményeznek erről a kérdésről a szolnokiakkal. Egy hasonló internetes blog már jó ideje működik a városban. Van-e arra lehetőségük, hogy ezen túlmenően már konkrét lépéseket is tegyenek épített örökségünk megőrzéséért?

D. G.: – Az én személyes célom, hogy évente legalább négy-öt veszélyben lévő értékes épület levédetését el tudjam érni. Ennek első lépéseként az általam végzett levéltári, földhivatali, múzeumi kutatások alapján 2019. február 12-én négy épület egyedi helyi védetté nyilvánítását kérelmeztem. Ezeknek az épületeknek a védetté nyilvánítása sajnos máig sem történt meg, és az egyiket közben el is bontották. A hasonló esetek elkerülésére szeretnénk megteremteni azt az összefogást, amivel megsokszorozhatnánk a védelemre javasolt épületek számát.

Máshogy nehéz lesz Szolnok kicsiny és törékeny történelmi belvárosát a lehető legjobban megőrizni.

V. T.: – Amint Gábor elmondta, már a honlap elkészülése előtt is történtek lépések ebben az ügyben. Sőt, valójában az hozta létre a mostani kezdeményezést, és a honlapot is, hogy ennek ellenére a védelemre javasolt négy épület közül egyet már nem sikerült megmenteni. Emiatt született meg bennünk egy szélesebb összefogás gondolata.

– A honlapjuk által megszólított szolnoki lakosok hogyan kerülhetnek önökkel kapcsolatba? Milyen segítséget várnak azoktól, akiket sikerül megszólítaniuk?

D. G., V. T.: – A helyiorok­segunkszolnok.hu honlapon olvasható [email protected] elektronikus levélcímen el tudnak bennünket elérni. A munkánkat pedig többféleképpen tudják segíteni. Mivel a célunk egy adatbázis létrehozása, ezért szívesen fogadunk minden Szolnokról készült régi fényképet, vagy a városról írt helytörténeti cikket. Esetleg a következő lépésként összeállítandó, védendő épületek listájában is tehet bárki javaslatot. Emellett természetesen olyan szakemberek segítségére is számítunk, akik történeti kutatásokkal, felmérésekkel a kérelmek összeállításában is tudnak segíteni. Szerencsére folyamatosan bővül a résztvevők, támogatók köre.

Jelenleg már mintegy húsz, esetenként vezető beosztású szakember, kutató, művész, lokálpatrióta jelezte részvételi szándékát.

– Építészként mennyire bíznak egy olyan összefogásban, ami révén akár szép szóval gátat tudnak vetni a ingatlanfejlesztésnek nevezett bontási törekvések mögött álló érdekeknek?

V. T.: – Ez a kezdeményezés nem csupán a szép szóban bízik, hanem az értékvédelemhez szükséges jogszabályi háttér biztosításában is. Nem célunk, és nincs is eszközünk az ingatlanfejlesztőkkel tárgyalni, mivel az anyagi haszon ellenében nem tudnánk meggyőzni senkit. A kezdeményezés egyik célja a vonatkozó rendeletek módosítása oly módon, hogy bővüljön a védett épületek listája és hatékonyabbá váljon a védelmük. Ebben, és a védettség betartatásában mindenképpen szükséges a hatóságok segítsége. A másik, nem elhanyagolható eszköz a sikerhez pedig mindenképpen a nyilvánosság ereje is lenne.

D. G.: – A város forrás nélkül ugyan, de kezünkbe adta a cselekvés lehetőségét a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelettel, amely bárki számára biztosítja, hogy a rendeletben foglalt tartalmi követelménnyel helyi védetté nyilvánítást kérelmezzen. Ami alapján – habár hosszú jogi procedúra árán –, de védetté válhat egy épület.

A szakmai tapasztalatom és tudásom megvan ehhez a munkához, gondolataimat, érveimet pedig folyamatosan hangoztatom.

Most egy jelentős lokálpatrióta közösség állt bele a munkába, aminek eredményeként bízom egy jó és felelősségteljes döntésben a város vezetőségének részéről. Reményeink szerint számos épület kaphat így valódi helyi védelmet és esetleg felújítási támogatást a város részéről, és régi házaink lebontása helyett, felújított történelmi épületeket láthatunk továbbra is a belváros utcáin!