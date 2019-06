Szolnoki DJ lett az ország legjobbja

Országos DJ-versenyen bizonyította tehetségét a civilben Csesznik Szabolcs nevet viselő DJ Jers. A szolnoki fiatalember a május 31-én Egerben megrendezett ÉTER fesztiválon adott számot lemezlovas tudásáról, és meg is szerezte az első helyet.

Az évente megrendezett fesztiválon a meghívott együttesek, DJ-k két színpadon versengenek egymással, szakértő zsűri és a közönség előtt.

Szabolcs barátnője és egyik barátja unszolására nevezett be a megmérettetésre. Be is jutott a harminc döntős DJ közé, bár azt nem gondolta volna, hogy végül ő bizonyul a legjobbnak.

A lemezlovasokat idén többek között DJ Newl és Tomy Montana zsűrizte. DJ Jers modern amerikai rapzenékkel állt színpadra, de mint mondta, csak olyan zenét játszott, ami szívből jött, biztosan ezt érezték meg a bírák.

– Nem tudtak a zsűritagok semmibe belekötni, bár én tudom, hogy voltak apróbb hibáim – árulta el a fiatalember.

Szabolcs életének kiskora óta része a zene, bár zenész nem volt a családban.

– Azt viszont mindig nagyon élveztem, ha feltettek otthon egy bakelitlemezt, olyankor jó hangulat kerekedett a házban, táncoltunk. Talán innen ered a zeneszeretetem – mesélt indíttatásáról.

Kilencévesen fertőzött meg a rap, a hip-hop stílus.

– Megfogott a műfaj „íze”. De igazából csak az amerikai rapzenék tetszettek, a magyarban még most sem érzem azt a bizonyos pluszt, nekem kissé merevnek, feszültnek tűnnek a hazaiak, nincs meg bennük az a lazaság, ami az amerikaiak sajátja.

– Elkezdtem e zenéket gyűjteni kazettán, később bakelitlemezeken is. Húszéves koromban volt annyi pénzem, hogy megvehettem két DJ-lemezjátszót. Az első saját szervezésű hivatalos bulim 2006-ban volt Martfűn, egy horgászházban.

– Jól sikerült, több mint 200 ember volt jelen, pedig nem számítottam még 80-ra se. Este 11-től reggel 7-ig tartott. Egyre több ilyen bulit szerveztem, így megismertek. Később, 2009 körül már többször is engem hívtak, ha jött hozzánk fellépni egy-egy amerikai rapsztár, például a Syma-csarnokban koncertező Exibit előtt is én zenéltem.

– Egyébként 2010-ben csináltunk az MTV-n hip-hop műsort, rádióztam is, amikor Pesten éltem. Aztán jött a digitális átállás, és bakelit helyett már mp3-ban meg az interneten jelentek meg a számok. Ez némi törést okozott nálam, majdnem nyolc évre abbahagytam a zenélést, eladtam a lemezeimet is.

Valahogy csalódtam az egészben.

– Elmentem dolgozni Londonba, Németországba, Franciaországba. De azért mindvégig bennem volt, hogy nem hagyhatom abba csak úgy az egészet. Végül másfél évvel ezelőtt újrakezdtem – idézte fel pályafutását.

Az egri siker persze új lendületet adott neki. A verseny után pedig megjelent első hivatalos albuma, amin már nemcsak a DJ-tudását mutatja meg, hanem saját szerzeményeit rappeli el.

A Tiszareal néven futó lemez alföldi hangulatú, melodikus hip-hop stílusban szól. Jövő hónapban pedig a Balaton Soundon fog zenélni, utána az EFOTT-on. Egyébként szabadúszó, amellett hogy DJ, többek között lemezek internetes adásvételével, hangtechnika-szereléssel is keresi kenyerét.

Világbajnokságon is indulna

– Nagyszabású DJ-versenyek nálunk nem igazán vannak, de talán egyszer, ha engedi az élet, benevezek a világbajnokságra – beszélt terveiről Szabolcs.

– Csakhogy az 3-4 év nagyon komoly munkát igényel, oda olyanok jelentkeznek, akik napi 6-8 órát tudnak gyakorolni. Ennyi időm nekem most nincs. És én főleg zeneszámokat szeretek írni. Számaim megtörtént dolgokról szólnak, életem sztorijai.

