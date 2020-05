Szolnoki harsonásoktól voltak hangosak Karcag terei

A Filharmónia Magyarország Térzene programja Karcagon szerdán, a szolnoki Szimfonik Harsona Együttes műsorával folytatódott.

Az együttes először a Sétáló utcában a szökőkút mellett a Kossuth tér bérházaiban lakóknak és az arra járóknak kedveskedett népszerű dallamokkal, majd a Táncsics krt-i lakótelep játszóterénél és a Nagyvénkerti lakótelepen adott karantén-koncertet.

Mint Mester Ádám, a zenekar tagja elmondta, számukra is öröm, hogy legalább ilyen szabadtéri koncerteken játszhatnak s bár sokszor az emeleti ablakokból vagy több méteres távolságból hallgatják őket, de a kapott tapsok az együttes tagjainak is feltöltődést jelentenek, hiszen már ők is nagyon szeretnének próbákra járni és fellépésekre készülni.