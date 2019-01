Többen moziztak a megyében, mint korábban

Tavaly 2,23 százalékkal kevesebb nézője volt a magyar moziknak, mint egy évvel korábban. Ezzel ellentétesen mozogtak a megyei trendek.

A magyarországi mozik 13,98 milliós nézőszámmal tavaly 20,11 milliárd forintos bevételt értek el, így az egy évvel korábbihoz képest annak ellenére is 97 millió forintos többlet keletkezett a kasszákban, hogy 319 ezerrel kevesebben váltottak jegyet – áll a Filmforgalmazók Egyesülete összesítőjében. A bemutatott filmek egyike sem tudta átlépni a bűvös egymilliárdos határt, a Bosszúállók: Végtelen háború című film 897 millió forinttal nyerte az évet (573 ezer néző).

A szolnoki Cinema Cityben négy terem összesen 740 férőhellyel várja a látogatókat.

– Tavaly három százalékkal többen váltottak jegyet a szolnoki mozinkba, mint 2017-ben – mondta lapunknak Buda Andrea, a Cinema City marketing- és PR-igazgatója. – Filmkínálatunk teljesen vegyes, de főként hollywoodi kasszasikereket játsszunk: vígjátékokat, családi animációkat, képregény-adaptációkat és akciófilmeket. Tavaly összesen 181 alkotást mutattunk be, ebből körülbelül húsz volt művészfilm és nyolc magyar produkció.

– A Valami Amerika 3 bekerült a tíz legnézettebb film közé is, ami elég ritka esetnek mondható. Tavaly a top tízben szerepelt még a Mamma Mia! Sose hagyjuk abba, a Bohém rapszódia, a Bosszúállók: Végtelen háború, a Venom, a Jurassic World: Bukott birodalom, a Deadpool, az Aquaman, Az apáca és A szabadság ötven árnyalata – sorolta Buda Andrea a szolnoki mozi legnézettebb filmjeit.

Demeter István, a szolnoki TISZApART Mozi igazgatója is hasonló eredményekről számolt be, ugyanis náluk is 3–4 százalékkal emelkedett a nézőszám a korábbi évekhez képest.

– Több mint 42 ezren látogattak el a fizetős vetítéseinkre, az ingyenesek pedig 10–15 ezer nézőt vonzottak. Az általunk műsorra tűzött filmek több mint fele művészfilm. Ezek közül tavaly a legsikeresebbek A legsötétebb óra, A néma forradalom, a Táncterápia és A hely voltak – tudtuk meg Demeter Istvántól.

– A magyar filmek közül a Valami Amerika 3 volt a legnépszerűbb, viszont a BUÉK-nak tavaly szintén sok nézője volt, és mivel év végén jött ki ez az alkotás, átnyúlt a forgalmazása 2019-re, így egészen biztos, hogy megverte nálunk a Valami Amerikát. Sikeres magyar film volt még ezeken kívül a Testről és lélekről és a Napszállta is jó helyezést ért el. A gyerekfilmek közül kiemelkedett a Nyúl Péter és A Grincs, az amerikai filmek közül pedig a Mamma Mia! Sose hagyjuk abba, a Bohém rapszódia és Az igazi csoda. Ez utóbbi filmsikernek örültünk a legjobban tavaly, hiszen ez egy nagyon értékes művészfilm, ráadásul Amerikában készült, ami igen ritka – tette hozzá.

A TISZApART Moziban átlagosan naponta több mint tíz vetítés zajlik három teremben, amelyek összesen több mint kétszáz férőhelyesek.

– Tavaly átalakítottuk a B termet. Új székeket vettünk és lépcsőzetesen helyeztük el őket. Augusztus elején pedig a mozi épületének Galériával szembeni homlokzatára került egy kétszer három méteres LED-fal. Az ingyenes szabadtéri mozi kerthelyiségében akár száz néző is elfér – mondta Demeter István. – Itt egy magyar dokumentumfilmnek, a Szerelempataknak volt a legnagyobb sikere, akkor teljesen megtelt a tér. Sok klasszikust vetítettünk, például Charlie Chaplint, de a hatvanas évek sikerfilmjeit és filmtörténeti érdekességeket is műsorra tűztünk. Az év legnagyobb filmes eseménye pedig a filmfesztivál volt, sztárvendégekkel, mely körülbelül 4500 látogatót vonzott.

Tiszafüreden magasabb a látogatószámuk

Vándorcirkusz módjára járja az országot a Mozgó Mozi csapata, akik megpróbálják visszacsempészni a közösségi filmnézés semmihez sem hasonlítható hangulatát. Honlapjuk szerint megyénk több települése is szerepel úti céljaik között, gyakorlatilag azonban, mint azt Szabó Sándortól, a Mozgó Mozi munkatársától megtudtuk, csak Tiszafüreden tartanak rendszeresen vetítéseket.

– Szeretnénk minél több településen jelen lenni Jász-Nagykun-Szolnok megyében is, de szomorúan tapasztaljuk, hogy nincs rá kereslet. Próbálkoztunk Abádszalókkal, Kunhegyessel, Alattyánnal, Cibakházával, Tiszaföldvárral és Törökszentmiklóssal, de előadásonként átlagosan csak 15–20 látogatót vonzottak a vetítések, pedig mi is premierfilmeket játszunk – árulta el Szabó Sándor. – Amin nagyon meglepődtem, hogy a körülbelül húszezer lakosú Karcagon is csekély volt az érdeklődés, holott a más régiókban található, hasonló lélekszámú városokban több száz nézőt vonzanak a vetítések. Jász-Nagykun-Szolnok megyében egyedül Tiszafüreden magasabb a látogatószám, de ott is csak nyáron vagyunk jelen, amikor jelentős a turisztikai forgalom. Hozzá kell tenni azonban, hogy a Mozgó Mozi népszerűsége az egyes településeken nagyban függ a vetített filmektől is és attól, hogy milyen reklámot kapnak. A Saul fia című filmet például, miután megkapta az Oscar-díjat, közel telt házzal vetítettük.