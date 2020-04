Túrkevén forgatta legújabb videóklipjét a népszerű zenekar

Az első időkben inkább feldolgozásokkal próbálkoztak, majd a saját dalok írásába is belefogtak.

– Olyan előadók számait gondoltuk újra, mint Bon Jovi, a Roxette és a Nightwish. Eleinte csak helyben igyekeztünk megragadni az alkalmakat a szárnybontogatásra. A saját szerzemények pedig még gyerekcipőben jártak ugyan, de nagy lelkesedéssel vetettük bele magunkat a munkába – kezdte Kiss Bernadett, a csapat énekesnője.

A hévnek pedig általában ára van, főleg egy alkotói közegben. Ám Bernadett hozzátette, hogy szerencsére náluk mindig rendben volt az egység, és közösen hozták a döntéseket a zene és a dalok kapcsán is.

– Az évek alatt történtek tagcserék, de senkitől nem váltunk el haraggal – szögezte le. A csapatmunka harmóniája pedig a jelenlegi formációval is töretlen maradt. A banda mostanában ismét a feldolgozásokra helyezi a hangsúlyt, ismert, mai popslágereket rockosítanak. Sőt! Videóklipet is forgatnak az átdolgozott művekhez, természetesen szülővárosukban, Túrkevén.

– A legutóbb egy kevi tanyán vettünk fel klipet. Hangulatában a humorra törekedtünk és egy kicsit mindenki megőrült a képkockák rögzítésekor!

Ezt már Szűcs Gábor basszusgitáros mondta. Kiemelte, hogy ezzel egyetlen céljuk volt: emlékeztetőt adni arról, hogy ebben a rohanó világban néha merjünk megállni és bolondozni egy kicsit.

– Volt például traktoros­üldözés, sőt malacokkal is táncoltunk! Persze a jó ízlés határain belül, és kihangsúlyoznám, hogy egyetlen élőlénynek sem esett közben bántódása – részletezte nevetve a basszusgitáros.

A zenekart jelenleg Kiss Bernadett „Detti” (ének), Hagymási Sándor (szólógitár, vokál), Kiss István (szintetizátor), Herczegh Csaba (dob), Szűcs Gábor (basszusgitár), Ratkai Gábor (gitár) alkotja.

Keresik a fejlődési és fellépési lehetőségeket

A csapat minden tagjának van civil foglalkozása. Akad közöttük géplakatos, területi képviselő, adminisztrációs munkatárs, séf és erdőkerülő is (azaz erdőőr). A zene mindannyiuk számára kikapcsolódást jelent a dolgos hétköznapokban. Ám egyúttal a fejlődési és fellépési lehetőségeket is keresik, és időnként szerencsét próbálnak egy-egy megméretésen. A Dream Combination a korábbi években két tehetségkutatón is sikeresen szerepelt Tatabányán és Pakson.

– A kereskedelmi televíziók vonalát kihagytuk. Az említett két városban viszont komoly szakmai értékelést kaptunk. A tanácsokat, kritikákat kiválóan fel tudtuk használni a későbbi koncertek, a dalok írása során. Elsősorban az örömzenélést szeretnénk megőrizni, de a szakmai fejlődést is célul tűztük ki – részletezte Bernadett.