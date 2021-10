Újra megnyitott a Abonyi úti fiókkönyvtár

Csütörtökönként várják az olvasni és kölcsönözni vágyókat.

Újra várja az olvasókat a Verseghy Ferenc Könyvtár Abonyi úti Fiókkönyvtára, amely közel egy évig nem fogadott látogatókat. Czakóné Gacov Katalintól, a megyei könyvtár igazgatójától megtudtuk, hogy azért zárt be az intézmény, mert ott nem tudták megoldani a Verseghy Pakkos kölcsönzést a pandémia idején.

– Ebben az időszakban, ha a városrészben élők könyvhöz szerettek volna jutni, vállaltunk házhoz szállítást, de bármelyik másik fiókkönyvtárunkban is ki tudtuk szolgálni az olvasókat – mondta Czakóné Gacov Katalin.

– Emellett személyi változás is történt, ugyanis az előző könyvtáros nyugdíjba ment, így az ő utódlását is meg kellett oldani, ami nem volt egyszerű, de nem szerettük volna végleg bezárni ezt a fiókkönyvtárat. A látogatók hiányát kihasználva fel is újítottuk az intézményt, kifestettünk, kicseréltük a berendezést, a polcokat, frissítettük a könyvállományt, illetve a nyitva tartás is megváltozott – mondta az igazgató.

A korábbi két rövid nap helyett a közösség igényeinek megfelelően most csütörtökön 9-től 12-ig és 15-től 18-ig tart nyitva. Így a környéken lakók óvoda, iskola és munka után is be tudnak térni hozzánk. Jelenleg kétezer könyv közül lehet választani az Abonyi úton, de könyvtárközi kölcsönzésre is van lehetőség, illetve számítógép- és internethasználatra, de digitális szolgáltatásokat is nyújtunk. A későbbiekben pedig itt is szeretnénk szakköröket indítani, és különféle foglalkozásokat, programokat tartani.