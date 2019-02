Újra várják a bulizni vágyókat az Origo Klubban

Több mint két évtizedes szünet után ismét belevágott a klubozásba az Origo zenekar. A régi koncertek hangulatát visszaidézve igyekeznek estéről estére szórakoztatni a bulizásra vágyókat a jól ismert dalok mellett új nótákkal is.

– Idén januárban újra indult az Origo Klub, mely a kilencvenes években élte virágkorát – kezdte Ratkai Miklós, az Origo zenekar dobosa.

– Több mint húsz év után ismét belevágtunk a klubozásba, és úgy tűnik, ennek a közönség is örül.

A zenész hozzátette, a januári koncerten kiderült, még mindig van létjogosultsága az Origo Klubnak.

– Az este pompásan sikerült, akik eljöttek, azok láthatóan jól érezték magukat, úgyhogy elégedettek vagyunk – mondta. – Természetesen lesz folytatása, ahogy régen is, úgy most is havi egy bulival számolhatnak az érdeklődők. Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központtal már le is egyeztettük a dátumokat, a következő koncert február 16-án lesz este 9 órától.

A több mint két évtizedes szünet után intenzív próbára volt szüksége a zenekarnak.

– Nagyjából három hónapot vett igénybe a felkészülés. Voltak olyan dalok, melyeket egyszer elpróbáltunk és rögtön úgy mentek, mint régen. De bekerültek a műsorba olyan nóták is, melyeket soha nem játszottunk. Emiatt volt szükség a sűrű próbaidőszakra, hiszen az volt a cél, hogy legalább olyan jól játszunk, mint régen. Ha nem jobban… – tette hozzá mosolyogva a zenész.

Mint elmondta, ez az intenzitás továbbra is megmarad. Hiszen már a februári klubkoncertre is készülnek az új dalokkal, a műsor folyamatosan frissül, de természetesen a régi, jól ismert nótákból is szemezgetnek.

– A közönség összetétele most is vegyes ugyanúgy, ahogy annak idején is – folytatta a dobos. – A huszonévesektől kezdve az ötvenes, hatvanas korosztályig képviseltette magát mindenki, nemtől, kortól, zenei ízléstől függetlenül.

Ratkai Miklós elárulta, arra is nagyon figyelnek, hogy minél több stílusban szólaljanak meg dalok, hogy a lehető legtöbb igényt ki tudják elégíteni. A tervek szerint minden Origo Klubot színesít majd egy-egy vendég fellépő.

– A januári bulin a Triász zenekar majdnem teljes tagsága fellépett. Itt volt Jankai Béla, akit a Prognózis zenekarból is ismerhet a közönség, illetve Sipos Péter, akit pedig a nagy többség az Irigy Hónaljmirigy oszlopos tagjaként tart számon.

Végezetül Ratkai Miklós hangsúlyozta, mindenki, aki régen szerette az Origo Klubok hangulatát, azok bátran jöhetnek most is. Hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy a bulizásra, táncolásra még mindig van igény, ezt pedig igyekeznek biztosítani estéről estére.