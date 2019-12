Újszászi alkotás lett a befutó

Egy újszászi tanítónő festménye kapta a legtöbb szavazatot a premiumlap.hu által meghirdetett rajzpályázaton. Simon Ágnes művei többször szerepeltek már helyi tárlatokon más alkotókéval együtt, és idén februárban az első önálló kiállítása is megnyílt.

Két éve kezdett el intenzíven festeni az újszászi Simon Ágnes, aki a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában tanít rajzot felső tagozatosoknak. Ennek ellenére már születése óta megvan benne a művészi hajlam, hiszen édesapja másodállásban cégtáblákat festett. Korábban autodidakta módon már gyakorolgatta a festést, grafikákat készített, de komolyabban nem merült el bennük.

Az elmúlt két évben többször szerepeltek helyi tárlatokon a festményei más alkotókéval együtt, és újszászi művészek kiállításait is nyitotta már meg.

– Sok pozitív visszajelzést kaptam, és többen is mondták már, hogy ideje lenne, hogy nekem is saját tárlatom legyen – mondta hírportálunknak Ágnes.

– Idén februárban ennek is eljött az ideje a „Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozaton. Vona Eszterrel, egy modern tájfestővel együtt állították ki a képeimet a művelődési házban. A tárlatot Turza Ferenc, újszászi festőművész nyitotta meg, akitől sok jó tanácsot kaptam. A kiállítás érdekessége az volt, hogy minden festményem mellett szerepeltek fázisfotók is, ugyanis minden egyes munkám elkészítését dokumentálom. Sok tanítványom látogatta meg a tárlatot, és jónak tartom, hogy a gyerekek vagy bárki más lássa azt, hogy miből mi tud kialakulni – magyarázta a tanítónő, aki akrilfestékkel dolgozik, mert ezzel olaj és akril hatást is el lehet érni.

Nincs konkrét festészeti irányzat, amit Ágnes követ, de egy modernebb, mégis figurális művészet jellemzi a munkáit, hiszen mindegyik képen szerepel emberalak. Megrendelésre is készít festményeket, de mint mondta, senki ne várja tőle, hogy valósághűen adja vissza a témát, mintha egy fotó lenne. Legutóbb például Buddhát festette meg, de azt is erőteljes színekkel, az indiai letisztult színek helyett. A fej például nem barna és kőszerű, hanem kék.

– Minden olyan festőt szeretek, aki bátran használja a színeket, de a kedvenceim, akik inspirálnak, Leonid Afremov fehérorosz festő és Helena Wierzbicki, aki egy fiatal, brazil, modern művésznő. Mindig valamilyen érzelmi indíttatásból kezdek el egy képet festeni, ami lehet pozitív és negatív is. Ha rendelésre készítek festményt, akkor is kell érnie egy olyan hatásnak, ami megadja a kezdő lökést. Néha olyan ideges vagyok, hogy szét tudnék robbanni. Ilyenkor gyorsan felrajzolok egy vázlatot a vászonra. Sokkal jobb, mintha vázát vagy poharat törnék – tette hozzá nevetve Ágnes.

– Lehet, hogy utána még egy-két hétig vázlat is marad, nem festem ki a képet, de akkor is segít. Mind a negatív, mind a pozitív érzelmi feszültséget ki tudom adni így magamból.

Ágnes festményeinek témája sokszor valamilyen emberi érzelem, például szabadság, anya-gyermek kapcsolata vagy a búcsúzás. Ez utóbbi címmel készült az az alkotása, amivel megnyerte a Nő&férfi témában meghirdetett rajzpályázatot.

– Nagyon sok fájdalom van a képen. Mindenki átélte már a búcsúzás érzését, ami lehet például egy párkapcsolati szakítás vagy egy szerettünk elvesztése. Ezek az érzelmek tükröződnek a festményen – beszélt a nyertes alkotásról a művész. – Ez volt az első pályázat, amire alkotást küldtem be, ezért nagyon jólesett, hogy megnyertem, de annyira nagy diadalnak még nem tartom. A pályázati kiírásban viszont szerepelt, hogy amennyiben több mint nyolcvan alkotás érkezik, kiállítják őket a következő év első felében Budapesten. Mivel százhat pályaművet küldtek be, feltehetően a jövőben a fővárosban is megtekinthető lesz majd a festményem.