Vidéki művészek számára hirdetett pályázatot a Szolnoki Művésztelep

Profi képző- és iparművészek számára hirdet pályázatot a Szolnoki Művésztelep és a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) Legyőzött határok címmel. A Kép/Test/Lét nevű program az emberi test teljesítőképességének határait mutatná meg a különböző művészeti alkotásokon keresztül.

Szolnok, Miskolc és Veszprém. Ez a három vidéki nagyváros ad helyet annak a kiállításnak, mely a Kép/Test/Lét című pályázat legjobban sikerült munkáit tartalmazza majd. A három megyeszékhely három különböző, de az emberi test kultúrájához, szépségéhez, erejéhez kötődő tematikában hirdet ugyanis alkotóművészeti pályázatot, melyet a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. indított a mi megyeszékhelyünkön a Szolnoki Művészteleppel együttműködésben.

– A Kép/Test/Lét című program, és ezen belül a szolnoki pályázat célja, hogy az alkotóművészet területén tevékenykedő jelentős vidéki művészközösségeknek megjelenési lehetőségeket biztosítson. Emellett, hogy támogassa a művészek helybeli megszólítását és közösségé formálását, ezáltal a különböző művészeti területek közötti összhang megteremtését. További cél, hogy ez a színvonalas körülmények között megvalósuló megmutatkozási lehetőség alkalmat teremtsen a művészeknek, hogy találkozzanak a közönséggel. Fontos a helyi és térségi művészeti élet erősítése – mondta Verebes György, a Szolnoki Művésztelep vezetője. Hangsúlyozta, a távlati cél a nem budapesti nagyobb városok művészközösségeinek együttműködése, tevékenységeik összehangolása.

Pályázni önálló műalkotással lehet. Egy pályázó egy műalkotással indulhat, ami lehet festmény, grafika, szobor vagy akár művészi fotó is.

– Jelentkezhet minden olyan képző- vagy iparművész mint magánszemély, aki már igazolhatóan önálló művészi tevékenységet tud felmutatni, és Szolnokhoz vagy szélesebb vonzáskörzetéhez köthető művészi életúttal rendelkezik. Ez a szélesebb vonzáskör akár Hódmezővásárhely vagy akár Szeged is lehet – ecsetelte a feltételeket Verebes György. A beérkezett pályaműveket neves művészekből és művészettörténészekből álló szakmai zsűri értékeli. A pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt követően maximum harminc napon belül történik. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak majd. A zsűri által kiválasztott alkotásokat a Legyőzött határok című kiállításon mutatják be, valamint a kiállított művekről és alkotóikról katalógus is készül. A kiállítás tervezett helyszíne a Szolnoki Művésztelep.

– Tekintettel a jelenlegi koronavírus-helyzetre, a kiállítás időpontja bizonytalan, de a zsűri által kiválasztott alkotókat folyamatosan informáljuk és időben értesítjük az aktualitásokról – ígérte a művésztelep vezetője.