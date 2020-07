Zenészek és zenészpalánták gyűltek össze a szolnoki Tiszaligetben

Hétfőn huszonhetedik alkalommal indult útjára a Gitármánia és Zenei Továbbképző Tábor. Az eseménynek ezúttal is Szolnok adott helyet.

Az egyhetes programon neves zenészek, zenei szakemberek adják át tudásukat a fejlődni vágyó táborozóknak. Közel száz kurzus, húsz különböző zenei témakör oktatása zajlik a Tiszaligetben, ahol mindezek mellett természetesen az együtt zenélés sem marad el.

– Először vagyok itt a táborban, de biztos, hogy nem utoljára – árulta el a 15 éves Zorka, aki már 8 éve zongorázik. – Nagyon tetszik a hangulata, és emellett rengeteget lehet tanulni, hiszen folyamatosan vannak előadások, így mindenki kiválaszthatja a számára megfelelőt.

Hasonlóan vélekedik Adri és Gergő is, akiket épp egy énekkurzus előtt sikerült megszólítani.

– Szakmailag rengeteget ad ez a tábor, hiszen olyan zenészek segítik a fejlődésünket, akik évek óta a zeneipar szerves részei – kezdték a fiatalok. – Azt egy picit sajnáljuk, hogy párhuzamosan is vannak kurzusok, hiszen így nem biztos, hogy minden minket érdeklődőre el tudunk jutni, de ez mit sem von le a tábor értékéből. Az pedig csak hab a tortán, hogy olyan kaliberű zenészek, mint például Lukács Peta úgy beszélget velünk a büfében, mintha ezer éve ismernénk egymást – tette hozzá mosolyogva gitárjával a kezében Gergő.

A Gitármánia Tábor mára Magyarország egyik legnagyobb könnyűzenei szakmai találkozójának számít. Az órák mellett esténként közismert csapatok rendhagyó zenekari foglalkozásokkal várják a táborlakókat. Többek között visszatérő vendég a Roy és Ádám Trió, az AWS zenekar is, akik annak idején egyébként ebben a táborban kezdték meg első lemezük, a Fata Morgana munkálatait is.

Erre Bence, a zenekar gitárosa is visszaemlékezett a közösségi oldalukon kedden közzétett posztban, ahol is azt írta: „Köszönöm szépen mindenkinek aki részt vett az előadásunkon tegnap a Gitármánia Táborban. Nagyon király volt visszatérni arra a helyre, ahol én is sokat tanultam és látni, hogy ennyi embert érdekel a véleményünk a gitárhangokról és a gitározásról.”

Szombaton este, a program legvégén a tábor zenekarainak koncertjeivel búcsúznak el a lakók az idei Gitármánia Tábortól.