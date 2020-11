Andrea Bocelli karácsonyi koncertet ad

A koncerttel a sztár reményt és optimizmust szeretne ajándékozni az embereknek.

Andrea Bocelli a pármai Teatro Regióban karácsonyi koncertet ad Believe in Christmas címmel, amelyen novemberben megjelent Believe című lemezéről is énekel dalokat. Az olasz-belga Franco Dragone által rendezett december 12-i fellépést online közvetítik világszerte.

A koncerttel a sztár reményt és optimizmust szeretne ajándékozni az embereknek. „Ezek a legjobb orvosságok a nehéz helyzetekben” – nyilatkozta.

A 62 éves Bocelli, aki tavasszal maga is megfertőződött koronavírussal, majd kigyógyult a betegségből, új albumán többek között Cecilia Bartoli mezoszopránnal és Allison Krauss énekesnővel énekel duettet.

A lemezen a júliusban elhunyt Ennio Morricone előtti tisztelgésként a zeneszerző eddig ki nem adott szerzeménye is hallható.

Az olasz tenor szerda este jótékony célú koncerten énekel szerda Bécsben a Licht ins Dunkel (Fényt a sötétségbe) elnevezésű online gálán az ORF televízióban.

Bocelli a koronavírus-járvány kitörése óta először lép fel a televízióban. Rajta kívül osztrák sztárok, Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Ina Regen, a Pizzera & Jaus, valamint Alekszej Igudesman orosz-osztrák hegedűművész is fellépnek a koncerten.

Borítókép: Andrea Bocelli olasz operaénekes koncertet ad a Papp László Budapest Sportarénában 2019. november 16-án.