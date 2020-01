Coelho törölte Kobe Bryanttel közösen kezdett gyerekkönyvének kéziratát

A brazil regényíró semmi értelmét nem látja annak, hogy nélküle publikálja.

Paulo Coelho és Kobe Bryant egy gyerekkönyvön dolgozott együtt, de a brazil író bejelentette, hogy a kosárlabdasztár halála után törölte közös munkájuk kéziratát.

A 72 éves brazil regényíró hétfőn idézte fel az AP hírügynökségnek,

hogy 2016-ban, Bryant visszavonulása után merült fel bennük egy közös gyerekkönyv ötlete.

A köteten néhány hónappal ezelőtt kezdtek el dolgozni, miután augusztusban Bryant ismét megkereste.

Miután a 41 éves egykori sztársportoló vasárnap helikopter-baleset áldozata lett, Coelho bejelentette, hogy egyedül nem fejezi be a közös munkát, törölte az addig elkészült írást.

„Töröltem a vázlatot, mert semmi értelmét nem látom annak, hogy nélküle publikáljam”

– mondta.

Ez nem azt jelenti, hogy ne akarna majd írni arról, mi mindent tanult Bryanttől, és arról, hogy milyen nagyszerű ember volt. „De egy gyerekkönyvnek így semmi értelme sincs már” – fűzte hozzá.

Coelho bejelentése sok Bryant-rajongónak okozott csalódást, akik elárasztották az író közösségimédia-oldalait a kéréseikkel, hogy ne törölje az eddig elkészült közös munkát.

Bryant Coelho nagy rajongója volt, Az alkimistát a kedvenc könyvének nevezte, és csapattársaitól volt ügynökén át sokaknak ajánlotta.

A könyvvel a hátrányos helyzetű gyerekeket akartak bátorítani azzal, hogy a sport kitörési lehetőséget adhat számukra.

Az író szerint a kosárlabdasztár nagy örömmel dolgozott a könyvön, hogy jó példát adjon a gyerekeknek, különösen a nehéz körülmények között élőknek.

A helikopter-balesetben Bryant négy gyermeke közül a vele utazó 13 éves lánya, Gianna is elhunyt a gép további hét utasával együtt.

Az író nem mondta el, hogy hány oldal készült el a könyvből, és azt sem, hogy adtak-e már címet neki.

Bryant kiadója, a Granity Studios ifjúsági és gyerekregényeket publikált, de 2018-ban megjelentette The Mamba Mentality: How I Play című önéletrajzi írását is.

Coelho méltatásában kiemelte, hogy a kosaras élete nem csak a sport és a versengés körül forgott.

„Nagyon sok minden járt a fejében. Tragikus halála után látszik, hogy milyen fontos volt ő a világ számára. Még sokat fogunk beszélni örökségéről, amit nem csak a sportban hagyott maga után”

– fogalmazott Coelho.

Borítókép: Kobe Bryant kétszeres olimpiai bajnok, visszavonult amerikai profi kosárlabdázó portréja egy óriáskivetítőn a Los Angeles Lakers otthonának számító Staples Center közelében 2020. január 26-án