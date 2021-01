Kezdődik a Sundance Filmfesztivál, idén a világhálón

Csütörtökön kezdődik a Sundance Filmfesztivál a Utah állambeli Park Cityben.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A szervezők arra kérték a független filmes mustra közönségét, hogy idén a koronavírus-járvány miatt „cseréljék a hócsizmájukat papucsra”, mivel a fesztivált túlnyomórészt a virtuális térben rendezik meg.

A Sundance Filmfesztivál kezdetére, január végére rendszerint már javában zajlik a filmes díjszezon, a járvány azonban idén mindent felforgatott.

A producerek, a sztárok, az újságírók és a filmrajongók a szokásos módon nem gyűlhetnek össze Utah havas hegyei között, hogy kicseréljék a legújabb Oscar-pletykákat. A világ egyik legfontosabbnak tartott független filmes seregszemléje csütörtöktől főleg az interneten várja a résztvevőket.

Mivel a pandémia alatt az észak-amerikai mozik javarészt zárva tartanak, így

a díjszezon filmjei közül alig néhányat mutattak be, és az Oscar-díjátadót is áprilisra halasztották,

a filmszakma idén még jobban figyel a Sundance Filmfesztiválra.

– A díjátadók kirakatába kerültünk – mondta Tabitha Jackson, a fesztivál igazgatója.

A Warner Bros. úgy döntött, hogy a Sundance-en tartja meg Judas and the Black Messiah című filmje világpremierjét. A főszerepben a Fekete Párduc című filmből ismerős Daniel Kaluuya látható. A fesztivál kínálatában szerepel a Robin Wright rendezésében és főszereplésével készült Land című dráma, amely a Sziklás-hegységben játszódik, valamint Mona Fastvold World to Come című történelmi drámája is Katherine Waterston és Vanessa Kirby főszereplésével.

Mivel a filmes forgalmazási naptárt alaposan megzavarta a járvány, a Sundance filmfesztiválon tavaly bemutatott több alkotás, köztük az Anthony Hopkins és Olivia Coleman közreműködésével forgatott The Father vagy a Carey Mulligan főszereplésével készült Ígéretes fiatal nő is szembekerülhet a Sundance-en most debütáló filmekkel a díjszezonban. Tavaly láthatta a utahi fesztivál közönsége a Minari című drámát is, amely idén az Élősködők babérjaira tör az Oscar-mezőnyben. A nyolcvanas években játszódó filmben egy koreai család telepedik le Arkansasban, hogy új életet kezdjen.

Az idei Sundance filmfesztivál programját Egyesült Államok-szerte csak néhány független moziban mutatják be, ahol az egészségügyi szabályok engedik,

de Los Angelesben vagy Utahban nem tudnak mozis vetítéseket szervezni a járvány miatt. A január 28. és február 3. között zajló filmmustrán 72 játékfilmet láthatnak a nézők.

Jackson arra kérte a közönséget, hogy a lehetőséget kihasználva nézzen meg több filmet virtuálisan, mint amennyire egyébként be tudott volna ülni a mozikba.