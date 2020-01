Legendás amerikai dzsessztrió jön Magyarországra

Egy évtized után állt újra össze a KCL, az improvizációs dzsessz legendás amerikai triója. Wayne Krantz, Keith Carlock és Tim Lefebvre turnéja során február 20-án a Müpa Fesztivál Színházában lép fel.

A fúziós dzsessz/power trió, a KCL koncertsorozata a napokban indul. A gitáros Wayne Krantz, a dobos Keith Carlock és a basszusgitáros Tim Lefebvre egy évtized után áll újra össze, hogy kielégítse azok kíváncsiságát is, akik eddig csak lemezről vagy videóról csodálkozhattak rá a páratlan zenei együttrezgésre – szerepel a szervezők által az MTI-hez csütörtökön eljuttatott ajánlóban.

A trió története a kilencvenes évék végén kezdődött, a New York-i Greenwich Village szívében található 55 Bar dzsesszklubban, ahol csütörtök esténként jammeltek a pici színpadon.

Dzsesszkörökben hamar híre ment a fúziós zenét játszó power triónak, nemsokára csütörtökönként hosszú sorok kígyóztak a klub bejáratánál.

Rövid időn belül mindhárman elit zenészek társaságában találták magukat: Krantz a Steely Dannel turnézott, Carlock többek közott Sting mögött ütötte a dobokat a Sacred Love lemez turnéján, de játszott a Totóban, valamint John Mayerrel is, 2009-ben pedig a Modern Drummer olvasói a legjobb dobosnak szavazták meg. Lefebvre a dzsessz mellett popzenekarokkal is fellépett (David Holmes, Empire of the Sun), több magyar lemezen is szerepelt, Szakcsi Lakatos Bélát és Tony Lakatost is kísérte, illetve az ő basszusa hallható David Bowie utolsó albumán, a Blackstaron.

Közös zenéjük egyszerre feszes és erőteljes, műfajok határait átlépő fúziós párbeszéd, egy jó adag, az improvizációs dzsesszre jellemző kiszámíthatatlansággal megfűszerezve. Egyetlen stúdiólemezt adtak ki 2009-ben, amelyet a The Guardian és az All About Jazz kritikusa is négy csillaggal jutalmazott az elérhető ötből.