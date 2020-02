Tom Stoppard kapja a PEN America díját

Tom Stoppard brit színműírót is kitünteti márciusban a PEN America irodalmi és emberi jogi szervezet.

A PEN szerdán jelentette be, hogy Stoppard kapja meg Leopoldstadt című legutóbbi darabjáért a 25 ezer dollárral (8 millió forinttal) járó Mike Nichols-díjat. A darab a 20. század elején játszódik Bécs zsidó negyedében.

A 82 éves Stoppard korábban elmondta, hogy ez az utolsó színműve.

A Nichols-díjat tavaly alapították a néhai filmrendező és színházi rendező emlékére. Elsőként Kenneth Lonergan kapta meg.

M. NourbeSe Philip kanadai költő és regényíró, a Thorns, a Salmon Courage és a Looking for Livingstone szerzője az 50 ezer dollárral (16 millió forinttal) járó nemzetközi irodalmi Nabokov-díjat kapja a PEN-től. Az elismerést korában mások mellett Edna O’Briennek és Philip Rothnak is odaítélték már.

A PEN március 2-án adja át díjait a manhattani városházán. A ceremónia házigazdája Seth Meyers lesz.

A további díjazottak között szerepel Tany Barfield, a The Call című darab szerzője és a költő Rigoberto Gonzalez.

Borítókép: Tom Stoppard brit színműíró