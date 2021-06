Végre magyarul is megjelent az Iron Maiden legendás gitárosának önéletrajza

A története azonban nem a szokványos módon folytatódott. Az ifjú, lelkes horgász minden idők egyik legsikeresebb heavy metal bandájának szólógitárosa lett, bejárta a világot, és rajongók milliói előtt lépett fel. A lelke mélyén azonban megmaradt horgásznak.

Az évek során számtalan nagy halat fogott, és elképesztő kalandokba keveredett.

A pecázás azonban több ennél – elképesztően izgalmas tevékenység. A banda többi tagja szerint őrült vagyok, de ha elolvassák ezt a könyvet, talán jobban megértenek.”

ADRIAN SMITH a heavy metal legmeghatározóbb csapatai egyikének, a brit Iron Maidennek a szóló- és ritmusgitárosa – kisebb megszakítással – 1980 óta. Fő együttese mellett pár kisebb bandát is alapított (pl. Urchin, The Untouchables, Psycho Motel), és számos zenei projectben (ASAP, Primal Rock Rebellion, Smith/Kotzen) is részt vett/vesz. Apja hatására gyerekkora óta a horgászat megszállottja, amelynek az Iron Maiden világkörüli turnéi alatt – lehetősége szerint – hódolni is szokott. Pecás kalandjainak sokszor aktív résztvevője felesége, Nathalie is.