Monostori Ferenc neve nemzetközi szinten sem ismeretlen, ha homok- vagy jégszobrászatról van szó; sand nativityben sem először működik közre, Olaszországban visszatérő művésznek számít. Legutóbb például Salernóban mintázta meg Ferenc pápa portréját egy ilyen installációhoz – írja a Magyar Nemzet.

A nativity betlehemet jelent ugyan, de az értelmezése ez esetben tágabb; nem csupán a Szent Család ábrázolásában merül ki, hanem más, keresztény témákat és személyeket, valamint a szeretettel, a világ jobbá tételével összekapcsolható gondolatokat is kifejezésre juttatnak ilyenkor.

A scorranói kompozíciót öt – ­Európa különböző országaiból érkezett – szobrászművész alkotta meg, köztük Monostori Ferenc, aki Kalkuttai Szent Teréz, közismertebb nevén Teréz anya portréját, valamint egy négyméteres kezet faragott ki az összetömörített homokból.

Ez utóbbi a segítségnyújtást szimbolizálja – árulta el lapunknak a szobrász, aki szerint ma nagy szüksége van a világnak a segítségre és arra, hogy szeressük egymást, nem csupán a Covid okozta világméretű nehézségek okán, de az általánossá váló elidegenedés és a mások iránti közöny miatt is.

Az egyetemes szeretet és a legelesettebbek felkarolásának jelképeként került a kompozícióba Teréz anya Fotó: Magyar Nemzet / Monostori Ferenc

Monostori Ferenc különösen jól ragadja meg a legkülönfélébb arckifejezéseket és hozza felszínre a háttérben meghúzódó érzelmeket nem csupán homokszobrai esetében, de kisplasztikáin is.

A hagyományos szobrászként végzett alkotót ugyan évekre magával ragadta a homok mint anyag iránti szenvedély, de a pandémia és a lezárások időszaka lehetőséget adott arra, hogy újból kedvenc alapanyaga, a bronz felé forduljon. Az ekkor született alkotásokat önálló kiállításán mutatta be nemrég.

Teréz anya homokból készült portréjáról éppen olyan erőteljesen sugárzik az általa vállalt küldetéstudat, mint ahogyan a róla készült felvételeken látható.

Életét a legszegényebbek felemelésének szentelte, ideje nagy részét nyomornegyedekben és gettókban töltötte. A boldog arc, a mindig mosolygó szemek mégsem az embertelen körülményeket és a nehézségeket tükrözik vissza, hiszen ezeknél sokkal erősebben lobogott a lelkében az a hitből fakadó belső tűz, amely nem mindennapi tevékenységét táplálta. Példaként kell hogy szolgáljon a ma embere számára is, főleg karácsony közeledtével, amely nem más, mint a szeretet ünnepe.

Lenyűgöző részletességgel és méretben készül a karácsonyi alkotás Fotó: Magyar Nemzet / Monostori Ferenc

Az elkészült alkotások között feltűnik Mária a kis Jézussal, de látható egy antik és egy modern városrészlet is. Monostori Ferenc elmondása alapján ezek a szobrok különálló alkotásokként, ugyanakkor egy kompozíció részeiként is felfoghatók. Mint mondja, a szintén általa mintázott kéz akár Teréz anya segélynyújtó kezeként is értelmezhető.

A homokszobrok nem az örökkévalóságnak készülnek ugyan, de tartósabbak, mint gondolnánk, hiszen az alkotómunkát megelőzően az alapanyagot homokkő sűrűségűre tömörítik. Az így elkészült tömbből faragja ki a művész a szobrot, amely később, az időjárás okozta erózió hatására, fokozatosan megy tönkre.

Monostori Ferenc szerint azonban az ilyen alkotások pusztulása éppen olyan izgalmas performansz, mint a létrehozásuk. A scorranói nativity november közepén még teljes pompájában áll, s ez legalább vízkeresztig így is lesz.