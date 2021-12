Bár több dédunokával is megörvendeztette a család II. Erzsébetet az elmúlt két évben, sajnos komoly veszteségek is érték a 95 esztendős uralkodót. Természetesen a férje, Fülöp herceg elvesztése a legfájóbb a királynőnek, de több baráttól és bizalmastól is kénytelen volt örök búcsút venni.

A napokban például Ann Fortune FitzRoy halálhíréről értesítették. Grafton hercegnéje 101 éves korában távozott, és komoly űrt hagyott maga után II. Erzsébet életében.

FitzRoy ugyanis a királynő trónra lépésétől mellette volt, 69 éven át támogatta. Kezdetben az udvartartás tagja volt, de hamar közeli barátságba került Erzsébettel, aki Ann második lányának a keresztanyja is – írja a Ripost.