A legendás színész azonban 2019-ben kettős agyvérzést szenvedett, és mióta felépült, bottal képes csak járni. Így logikusnak gondolja, hogy az eutanáziát válassza, ami jelenlegi lakóhelyén Svájcban engedélyezett. Exfeleségét, gyermekének anyját, Nathalie Delont januárban veszítette el, és vele is az utolsó pillanatig ott volt közös fiuk Anthony. Úgy tervezi a színész, hogy ő is fia és családja körében, boldogan hunyja le örökre a szemét. Fia el is kezdte megszervezni a színész utolsó útját.

„Támogatom az eutanáziát. Egyrészt azért, mert Svájcban élek, ahol legális, másrészt azért, mert szerintem ez logikus és természetes dolog. Van olyan pillanat, amikor már az embernek joga van hozzá, hogy maga döntse el, hogy békében távozzon, vagy hosszú betegeskedésen és kórházakon keresztül” - nyilatkozta egy tévéinterjú során.

Anthony Delon a filmlegenda legidősebb gyermeke az RTL rádió műsorában igazolta az állításokat.

„Igen, apám megkért, hogy szervezzem meg az eutanáziáját”

– számolt be róla egy újságírói kérdésre.