Igencsak bizarr részletet árult el egy boncmester, aki felfedte, mi történik a nyelvünkkel, ha nem természetes halállal, vagy kérdéses körülmények közt távozunk az élők sorából, azaz felboncolnak minket.

Az arkansasi Little Rockban élő Gerald Ledford amellett, hogy boncmesterként dolgozik, munkája kapcsán rendszeresen válaszol meg kérdéseket TikTok-oldalán. Nem véletlenül követik a férfit 1,4 millióan a videómegosztón, hiszen igencsak bizarr szakmai titkokat árul el, amire láthatóan sokan kíváncsiak, ám ezeket a kérdéseket szinte senki sem meri feltenni, no meg hát nincs is nagyon kinek.

Lényeg a lényeg, pár hete egy kommentelő arra volt kíváncsi, eltávolítják-e a piercingeket a holttestből boncolás során, mely kapcsán Ledford felfedte: csakis egy helyre, a nyelvbe tett piercing nem marad a helyén – mivel a nyelvet minden esetben eltávolítják, ha boncolásra kerül a sor.

Mint a boncmester magyarázza, a nyelvet mindig eltávolítják, egyrészt, hogy megnézzék, az elhunyt nem harapta-e el, hiszen abból sok mindenre lehet következtetni a halál körülményei kapcsán; emellett így azt is meg tudják nézni, vannak-e drogokra utaló nyomok a holttest torkában - írja a Bors.

