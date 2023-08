A kullancsok által terjesztett krími-kongói vérzéses lázra figyelmeztetik az Európába készülő briteket, miután egy 27 éves nő belehalt a szemvérzéses betegségbe. A nő Észak-Macedóniában kapta el a kullancsok által terjesztett krími-kongói vérzéses lázat (CCHF). Ez a betegség a fertőzöttek 40 százalékára is végzetes lehet. A hatóságok jelenleg is az áldozat kontaktkutatásán dolgoznak, mivel a CCHF vérrel vagy testnedvekkel az emberek között is terjed.

A nő azután kapta el a súlyos fertőzést, hogy július 19-én kullancs csípte meg, amikor az ország keleti régiójában, Stipben járt. Az Észak-Macedón Köztársaság Közegészségügyi Intézete szerint a nőt négy nappal később már kórházba is kellett szállítani.

Az áldozatnál influenzaszerű tünetek jelentkeztek, amelyek gyorsan súlyosbodtak. A CCHF tünetei közé tartozik a láz, izomfájdalom, szédülés, fényérzékenység és rosszullét.

Ez szervi elégtelenséghez és belső vérzéshez vezethet. A nő július 27-én halt meg.

A szakértők úgy vélik, hogy a klímaváltozás következtében a szokásos területein kívülre kerülhet a betegség. Ezt a fertőzést a kilenc kiemelt betegség egyikeként tartják számon a lakosságot fenyegető veszély szempontjából.

James Wood vezető cambridge-i szakértő szerint a CCHF idővel a kullancsokon keresztül az Egyesült Királyságba is eljuthat.

Ezek a tünetek

A vírus tünetei közé tartozik a fejfájás, magas láz, hát- és ízületi fájdalom, gyomorfájás és hányás. A vörös szemek, a kipirult arc, valamint a vörös torok és a petechiák (vörös foltok) a szájpadláson is gyakoriak. Súlyos esetekben sárgaság és hangulatingadozások is előfordulhatnak. A betegség előrehaladtával nagy kiterjedésű, súlyos véraláfutások, súlyos orrvérzés jelentkezik.

Így terjed

Az emberről emberre történő átvitel a fertőzött személyek vérével, váladékával vagy más testnedveivel való szoros érintkezés következtében történhet.

Aggasztó, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre vakcina sem a betegséggel fertőzött emberek, sem az állatok számára – írja a Bors.