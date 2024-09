A néhai uralkodó 2014-ben - ugyancsak színházi, televíziós és filmes pályafutásának elismeréseként - még magasabb kitüntetésben részesítette: a brit becsületrend, az Order of the Companions of Honour tagjává avatta a színésznőt.

Maggie Smith ezzel a kitüntetéssel igen előkelő társaságba került: az V. György király által 1917-ben alapított brit becsületrendnek a mindenkori uralkodóval együtt legfeljebb 65 tagja lehet.

A jelenlegi tagok között van mások mellett a rendkívüli sikerű természetfilmjeivel világhírűvé vált Sir David Attenborough, Judi Dench színésznő, J.K. Rowling, a szintén példátlan sikerű Harry Potter-regényfolyam szerzője, valamint Sir Paul McCartney, és a brit rock másik veterán világsztárja, Sir Elton John.

Maggie Smith-t hatszor jelölték Oscar-díjra - először 1965-ben, az Othello Laurence Olivier főszereplésével forgatott filmváltozatában, Desdemona szerepében nyújtott alakításáért -, és az elismerést kétszer el is nyerte.

A díjat először 1970-ben, a Miss Jean Brodie virágzása (The Prime of Miss Jean Brodie) című filmben játszott szerepéért vehette át: akkor a legjobb női főszereplőnek járó Oscart kapta.

Kilenc évvel később a Kaliforniai lakosztály (California Suite) című filmben nyújtott alakításáért neki ítélték a legjobb női mellékszereplő Oscar-díját.

Magyar vonatkozású főszerepet is játszott, mégpedig a Játszani kell című, 1984-ben készült magyar-amerikai vígjátékban, amelyet Makk Károly rendezett.

Játszott a világszerte hatalmas sikerrel forgalmazott Downton Abbey televíziós drámasorozatban, és ő alakította Minerva McGalagony (Minerva McGonagall) professzort a Harry Potter-eposzból készült filmepizódokban.