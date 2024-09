Ezt ne hagyja ki! Veszélyes

Riadó! Újra felbukkant a kolera Európában 103 éve fertőzött utoljára kolera Bulgáriában, most Indiából hurcolták be. A kolera erősen fertőző, halálos kimenetelű betegség is lehet belőle, szennyezett étellel vagy vízzel lehet elkapni.