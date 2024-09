Hatalmas divattá vált az arcszőrzet viselése az elmúlt években a fiatalabb férfiak körében is. A trendre a világsztárok is ráerősítettek, hiszen sokan viselnek közülük borostát, illetve rövidebb-hosszabb szakállat.

A szakállról a legtöbb embernek a férfiasság, erő, dominancia, önérvényesítési képesség és bölcsesség jut eszébe. Emellett a szakáll a fizikai, intellektuális és érzelmi érettség szimbóluma is, ami egyebek között megbízhatóságot tükröz.

Az arcszőr ráadásul ápolást igényel, így az a férfi, aki odafigyel rá, gondozza a szőrszálait, az minden bizonnyal hasonlóan gondos életének más területein is – vélik a szakállrajongók.

A kevesebb arcszőrzetű férfiakat inkább rövidebb távú kapcsolatban tudják elképzelni a hölgyek

A vonzás titka

A köztudatban a szőrösséget a férfi hormonok magas szintjével helyezzük párhuzamba, ezzel együtt a nők magas szexuális vérmérsékletet is feltételeznek az erős arcszőrzetet mögött. A szakáll tulajdonosa feltételezhetően biológiailag érett ember, aki férfias jegyekkel bír, életerős, tele van tesztoszteronnal, vagyis termékeny. A maszkulin jelkép kihangsúlyozza a férfias jegyeket, az éles arcvonást és állkapocsformát, erős, védelmező megjelenést kölcsönözve ezzel viselőjének.

A szakállnak kulturális jelentsősége is van: ahány nemzet, annyi történelmi hős, irodalmi alak, művész és ismert ember, akik tevékenységük és sikereik mellett tudtukon kívül a megjelenésükkel is irányt mutattak és mutatnak ma is.

A hippimozgalmak idején a lázadást és a konformitás elleni küzdelmet jelölte szemben a társadalmi normák szerint élő borotvált arcú családapákkal, és persze a bevonuló katonákkal. A modern világban inkább az egyes szubkultúrák és divatirányzatok követői között népszerű, ugyanakkor elmondható, hogy a szakáll mindig is a férfi identitás alapja volt és lesz. Önkifejezési mód, ami a viselője számára a magabiztosság és teljesítőképesség érzésével társul.

A szakállas férfiak megbízhatóságot és erőt sugároznak a nők szerint

Sima, borostás, bozontos

Egy 2016-os kutatás szerint, amelyben több mint 8 ezer 18 és 100 év közötti nőket kérdeztek meg, az arcszőrzet a férfiasság szintjét emeli. Nem mindegy azonban, hogy az milyen hosszúságú. A megkérdezettek a szakállas férfiakat tartották a legvonzóbbnak és legmegbízhatóbbnak abban az esetben, ha hosszú távú kapcsolatot kerestek. Ha a szexuális vonzerő volt kérdés, a frissen borotváltak nyertek, rövid távú viszonyokhoz és kalandokhoz pedig a borostás arcúakat választották befutónak.

A kutatás szerint férfiasabbnak, eszesebbnek, szorgalmasabbnak, jólelkűbbnek és őszintébbnek tartják a nők a szőrös személyeket, ugyanis ezek a tulajdonságok, amelyeket majdani házastársuktól és gyermekük apjától várnának el.

Nem újkeletű vonzódás

Az ősi időkben a szakáll megjelenése a nemi érés fontos állomása volt, az arcszőrzet ezért komoly üzenettel bírt a nők számára: a férfi képes utódokat nemzeni és gondoskodni is róluk. Emellett a szakáll az egészséget is jelentette, hiszen arról, akinek megfelelő szőrzet nőtt az arcán, feltételezték, hogy fizikailag ép, jó genetikájú és erős immunrendszerű, vagyis kisebb mértékben hajlamos a betegségekre. Ezért vonzódtunk és vonzódunk ma is ösztönösen a szőrös külsőhöz. A szakáll a régi kultúrákban ráadásul vezetők és harcosok szimbóluma is volt, erőt, befolyást, bölcsességet, megbecsülést tükrözött - írja cikkében a Ripost.