A Nanushka New Yorkban mutatta be a napokban 2025-ös tavasz/nyári kollekcióját, olyan hírességeket is odavonzva az eseményre, mint a skót énekes-színész Thomas Doherty vagy az amerikai színésznő Larsen Thompson.

Illusztris vendégekben sem volt hiány bemutatón - a fotón: Alexander Roth, Elias Medini és Svita Sobol

Fotó: Peter Zwolinski/BFA.com

A tavasz/nyár 2025 kollekció a papír kézművességből merít ihletet, újragondolja a különböző textúrákat és technikákat, a nyers papírt új, kifinomult szövetekké és ruhadarabokká alakítja. Miközben a Nanushka hangsúlyozza az emberi kapcsolatok és érintésnek fontosságát, a magyar kultúra gazdag örökségét is viszi előre. Túlstimulált és tartalommal túláradó világunkban a Nanushka a minimalizmusban találja meg a békét, csendes teret kínálva az elmélkedéshez.

A közönséget arra ösztönzi, hogy álljon meg legalább néhány pillanatra, és idézze fel a múltat, ölelje át a jelent, és fordítsa a lapot a jövő felé.

Forrás: Nanushka

A Nanushka születésnapi üzenete is ez volt: múlt, jelen és jövő, amit mindenhol a papír hangulata lengett körül. Nem véletlenül kapta a bemutató a Papír címet. A New York-i eseményen mutatták be a magyar divatmárka, a Nanushka első kézitáskáját, a Sandit is, mely az SS25 kollekció részeként mutatkozott be.

Bemutatták a márka új kézitáskáját, a Sandit is

Forrás: Nanushka

20.000 darab újrahasznosított papírcetli lógott hosszában a mennyezetről a Nanushka jellegzetes moonbeam színű szőnyeggel borított kifutója felett.

A cetlik, amelyek alatt elsétálva a modellek bemutatták az új kollekciót, a Nanushka 20 éves történetének képeit, jegyzeteit és archív pillanatait elevenítettek fel.

A Nanushka cég megálmodója és tervezője, Sándor Szandra kisfiával a karjaiban köszönte meg a nézőknek, hogy tiszteletüket tették a New York-i divatbemutatón.

Sándor Szandra a kisfiával

Forrás: Nanushka