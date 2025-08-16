19 perce
A nők szerint ez a hobbi tesz egy férfit ellenállhatatlanná
Egy friss kutatás arra kereste a választ, hogy a hölgyek szerint melyik a legvonzóbb, legszexibb hobbija a férfiaknak. Az eredmény meglepő. Vagy mégsem?
A nők szerint vannak olyan hobbik, amelyek ellenálhatatlanul vonzóvá teszik a férfiakat (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
Nőket kérdeztem arról, hogy szerintük mi a legszexibb hobbi a férfiaknál. A listában összesen 74 elfoglaltságra lehetett szavazni az alapján, hogy mi „vonzó” és mi „nem vonzó” a kutatásban résztvevők számára.
A dobogó második fokán az idegen nyelvek tanulása, elsajátítása végzett, ami kulturális nyitottságot, elfogadást és szintén intellektualitást sugall. Rögtön ezután következett a hangszeren való játék, ami arra enged következtetni, hogy az illető kreatív művészlélek, szabad szellem és kitartó.
A negyedik helyen a főzés végzett, amely együtt jár a gondoskodással, figyelmességgel és a romantikával is.
A lista másik végén a passzív, „menekülő” hobbik − amelyek már függőségnek is nevezhetők − álltak, mint
- a bulizás,
- alkoholfogyasztás,
- cosplay,
- videójátékok,
- kriptovaluták követése.
Ezek többnyire olyan időtöltések, amik nem hasznosak, nem viszi előre az egyént semmilyen módon.
A legvonzóbb hobbira a nők 98,2 százaléka tette le a voksát. Kíváncsi, hogy melyik szabadidős tevékenységgel lehet levenni a lábukról a nőket? Akkor KATTINTSON!