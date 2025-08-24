Meghalt Jerry Adler, a Maffiózok sorozat sztárja

Jerry Adler a karrierjét a Broadwayon kezdte, ahol a kulisszák mögött dolgozott, ő volt többek között az eredeti My Fair Lady színpadmenedzsere is.

Csak 60 éves korában lett színész, annak ellenére, hogy unokatestvére a híres színészoktató Stella Adler volt. A nézők leginkább a Maffiózók című sorozatból ismerhetik, ahol ő játszotta Herman „Hesh” Rabkint, Tony Sopranos zsidó tanácsadóját. A sorozat hat évada alatt összesen 28 epizódban tűnt fel. Később olyan sikeres sorozatokban is láthattuk, mint A férjem védelmében és a Ments meg.

Jerry Adler 96 évesen hunyt el New Yorkban

Forrás: Getty Images via AFP

Jerry Adler 1929-ben született Brooklynban. 1950-ben a Syracuse Egyetem hallgatója volt, amikor apja, Philip, aki akkor a Group Theater ügyvezető igazgatója volt és Carol Channing Gentlemen Prefer Blondes című musicaljén dolgozott, felhívta, hogy felajánljon neki egy színpadmenedzser állást – írja a Magyar Nemzet.

A nepotizmus rabja vagyok

– viccelődött Adler egy 2015-ös interjúban a TheaterMania.com weboldalon.