Limitált bankjegysorozattal tisztelegnek Ozzy Osbourne előtt

Egészen egyedi formáját választotta a tiszteletadásnak Dion Kitson, aki egy ezer darabból álló bankjegysort tervezett, melyeken III. Károly király arcképét Ozzyéra cserélte. Az 5, 10, 20 és 50 fontos címleteken Ozzy mellett feltűnnek zenésztársai, illetve hozzá köthető ikonikus birminghami helyszínek, épületek is – adta hírül a Világgazdaság.

Ozzy Osbourne, a rocklegenda

Forrás: AFP

Dion Kitson, aki maga is arról a környékről származik, mint Ozzy Osbourne bandája, egész pontosan a Black Sabbath otthonának számító Birminghamtől nyolc kilométerre található Dudley városában született, nagy műgonddal, aprólékos munkával készítette el a bankjegyeket.