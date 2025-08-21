A Szilícium-völgyi milliárdosok vagyonokat fizetnek a zseni utódért

A Szilícium-völgyben akár 50 ezer dollárt is fizetnek olyan genetikai tesztszolgáltatásokért, amelyek azt ígérik, hogy az embriókat IQ-ra, azaz értelmi intelligenciára is szűrik. Elon Musk és hasonló gondolkodású társai arra biztatják a magas intelligenciájú embereket, hogy szaporodjanak, professzionális párközvetítők pedig olyan partnereket ígérnek a technológiai vezetőknek, akiktől zseni utódok születhetnek. Ez utóbbi szolgáltatás már 500 ezer dollárba is kerülhet – írja a Világgazdaság a The Wall Street Journal cikkére hivatkozva.

A „genetikai optimalizálásnak” nevezett jelenség iránti rajongás a Szilícium-völgy mélyebb meggyőződéseit tükrözi az érdemről és a sikerről. „Azt hiszik, hogy okosak és sikeresek, és ott vannak, ahol lenniük kell, mert jó génjeik vannak” – mondta Sasha Gusev, a Harvard Orvosi Kar statisztikai genetikus kutatója. „Most pedig van egy eszközük, amelyről úgy gondolják, ugyanezt elérhetik a gyerekeiknél is.”