Horrorisztikusan kinéző zombi mókusokat fotóztak

Torz külsejű mókusokat fotóztak le, amelyek szinte horrorfilmbe illő látványt nyújtanak. Az úgynevezett „zombi jelenség” az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban tapasztalható. A vírusos betegség miatt a kertekben felbukkanó állatok sokakat megrémítenek.

A daganatos betegségben szenvedő mókusok látványa sok embert sokkolt – írja a New York Post. A betegség szerencsére emberre nem veszélyes, azonban mérhetetlenül szomorú, hogy ezeket az ártatlan állatokat sújtja.

„Zombi mókusok” gennyes szemölcsökkel borítva kóborolnak az amerikai kertekben

– írta meg az Origo egy jelentésre hivatkozva. 

Beszámolók szerint a beteg állatokat nemcsak Maine államban, hanem Kanada bizonyos területein is lefotózták. A szakértők úgy vélik, hogy a „zombi mókus” jelenség hátterében valójában egy vírusos betegség áll. Ez közvetlen érintkezéssel terjed a mókusok között, hasonlóan ahhoz, ahogy az embereknél a herpesz. A kór daganatok kialakulását okozza, amelyek súlyosabb esetben már a belső szerveket is megtámadhatják.

Az Origo cikke szerint egy különös vírus miatt mutáns nyulak is megjelentek az Egyesült Államokban, Coloradóban. A sokkoló képekért kattintson IDE!

